营销活动视频制作器：快速创建惊艳广告
通过引人入胜的视频广告提升您的营销活动。使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，轻松生成惊艳的宣传视频和解释内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象你是一名数字营销人员，负责制作一个45秒的AI视频广告，介绍一项新的软件功能。该视频面向技术精通的专业人士，应该具有专业且引人入胜的语气，并有清晰的屏幕展示。利用HeyGen的先进“AI化身”来塑造一个可信的代言人，无需实地拍摄即可传递关键信息。
为一个新兴的初创公司开发一个60秒的信息视频，面向潜在投资者和早期采用者，详细介绍他们创新的区块链服务。视觉和音频风格应干净、权威且友好，利用动画图形简化复杂概念。展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何轻松将详细脚本转换为精美叙述。
为一个电商品牌的限时促销制作一个动态的15秒宣传视频，目标是移动购物者，采用快节奏、充满活力的视觉风格和令人兴奋的声音设计。这个营销视频需要立即吸引注意力并推动即时行动。突出HeyGen的“媒体库/素材支持”如何快速整合高质量视觉效果，以最大化广告影响力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的营销活动视频？
HeyGen提供创新的AI视频广告制作工具，让您可以使用逼真的AI演员和多种可定制模板创建引人入胜的营销活动视频。这有助于简化您的创意流程，制作出色的视频广告。
我可以用HeyGen创建哪些类型的营销视频？
使用HeyGen，您可以轻松制作多样化的营销视频，包括引人入胜的宣传视频、详细的解释视频和动态的社交媒体视频。我们直观的拖放编辑器和AI驱动工具简化了任何活动的内容创作。
我可以定制HeyGen创建的视频广告以适应我的品牌吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的定制选项，允许您在视频广告中加入品牌控制、标志和首选颜色。您还可以定制AI化身和语音生成，以确保您的营销视频完美契合品牌形象。
HeyGen能多快从脚本生成视频？
HeyGen强大的AI工具能够快速从您的脚本生成视频，并配有自然语音的文本转语音旁白。这使您能够高效地制作高质量的营销活动视频和视频广告，而无需耗费大量制作时间。