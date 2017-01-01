营销活动视频生成器：AI驱动的广告创作
通过我们的从脚本到视频的功能，轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频广告，专为提升ROAS的营销人员设计。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对希望有效展示产品的企业的实用90秒解释视频。视频需要干净、引人入胜的视觉风格，配有清晰的屏幕文字和使用HeyGen的语音生成功能生成的友好、信息丰富的旁白。展示如何通过使用HeyGen专业设计的模板和整合其广泛的媒体库/库存支持中的引人注目的视觉效果，快速构建专业产品视频，强调易用性和高质量输出。
为全球营销团队设计一个高效的45秒视频，帮助他们快速本地化内容。采用动态和文化包容的视觉风格，展示多样化的AI化身和清晰、可适应的音频设计。视频应强有力地展示HeyGen在每种语言中本地化的能力，演示如何轻松添加字幕/说明文字，以及如何通过纵横比调整和导出功能快速适应不同国际平台，使AI视频编辑在全球活动中无缝进行。
专为内容创作者和社交媒体营销人员制作一个充满活力的30秒视频。采用快节奏、现代的视觉美学，配以欢快的背景音乐和快速剪辑。该视频应突出HeyGen如何赋能用户快速创建有影响力的社交媒体视频和用户生成内容广告，重点展示使用各种模板和场景的灵活性，以及为不同平台调整纵横比和导出的便利性，同时无缝整合媒体库/库存支持中的媒体。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI简化视频创作，允许用户从文本或脚本生成内容。其直观的拖放编辑器和AI视频编辑工具简化了复杂任务，使专业视频制作对每个人都可及。
HeyGen能帮助本地化面向全球观众的视频内容吗？
当然可以。HeyGen支持通过生成多种语言的语音和自动添加字幕来本地化您的视频内容。您还可以利用多样化的AI演员来代表不同的人群，确保您的信息在全球范围内产生共鸣。
HeyGen提供了哪些功能以高效管理视频活动？
HeyGen提供了强大的工具用于高效生成营销活动视频，包括快速创建多个视频变体的功能。对于高级用户，HeyGen还提供API以将视频创作集成到现有工作流程中，实现更大的自动化和可扩展性。
如何使用HeyGen保持视频中的品牌一致性？
HeyGen允许您通过专业设计的模板库保持强大的品牌一致性，这些模板可以根据您的品牌特定资产进行定制。您可以通过添加B-Roll和其他视觉元素轻松创建品牌内容，确保统一和专业的外观。