市场更新视频制作工具，打造引人入胜的报告
使用AI驱动的工具和我们先进的从脚本到视频功能，在几分钟内生成令人惊叹的市场更新视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销专业人士和房地产代理开发一个引人注目的30秒市场更新视频，利用HeyGen的AI虚拟形象。该视频应具有简洁、现代的视觉风格和舒缓的背景音乐，使用预设计的视频模板提供快速而专业的概述。
需要为财务顾问和内容创作者制作一个有见地的60秒市场回顾视频。这个专业设计的作品应利用HeyGen强大的字幕/说明功能，以权威但易于理解的视觉风格和清晰的语音语调呈现复杂数据，是全面市场更新视频制作的关键。
为初创企业和电商企业制作一个简洁的15秒宣传视频，专注于快速市场洞察以实现有效的视频营销。通过HeyGen多功能的模板和场景，实现充满活力、引人注目的视觉风格和有冲击力的声音设计，非常适合在社交媒体上生成宣传视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的视频营销效果？
HeyGen让您轻松创建专业视频。借助其AI驱动的工具和专业设计的模板，您可以快速生成宣传视频、市场更新视频和引人入胜的社交媒体视频，优化整体视频营销策略。
是什么让HeyGen成为有效的营销视频制作工具？
HeyGen作为有效的营销视频制作工具脱颖而出，得益于其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板库。您可以轻松制作高质量的视频内容，确保您的信息与受众产生共鸣。
我可以使用HeyGen的AI虚拟形象创建动态社交媒体视频吗？
当然可以！HeyGen允许您整合逼真的AI虚拟形象并利用配音生成，制作引人入胜的社交媒体视频。这使您能够大规模地传递个性化内容，保持观众对专业视频的关注。
HeyGen如何支持各种创意视频项目？
HeyGen是一款多功能的AI视频编辑器，旨在支持多样化的创意视频项目，从市场更新到短片和动画内容。其功能包括字幕/说明和纵横比调整，确保您的高质量视频符合所有平台要求和创意愿景。