使用我们的市场报告视频制作工具转化数据
使用我们多样化的模板和场景，在几分钟内制作出令人惊叹的市场报告视频，打造专业且引人入胜的演示。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
一个针对小企业主和营销团队的1.5分钟教学视频，将展示如何使用专业的报告视频模板制作有影响力的营销视频内容。需要明亮、吸引人的视觉风格和充满活力的旁白，说明HeyGen的多样化模板和场景如何简化高级视频制作过程。
为社交媒体经理和内容创作者制作一个1分钟的演示，展示AI编辑工具如何通过调整技术市场报告来优化内容策略，以适应各种数字平台。所需的视觉风格是动态和快速剪辑，配以直接、信息丰富的音频传递，强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，实现无缝再利用和最大化覆盖。
一个专为数据科学家和企业分析师设计的2分钟专家教程，将深入探讨AI视频代理在增强数据可视化方面的技术能力，以进行全面的市场分析。该制作需要复杂、细节导向的视觉方法，配以冷静、分析性的语音，展示HeyGen的广泛媒体库/素材支持如何通过相关的视觉辅助丰富报告视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI进行视频创作？
HeyGen利用先进的AI算法将文本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和自然的语音生成，大大简化了视频编辑过程。这种创新的文本到视频转换使用户能够高效地制作高质量内容。
HeyGen提供哪些AI编辑工具用于视频定制？
HeyGen提供全面的AI编辑工具，包括品牌控制、纵横比调整以及整合丰富的媒体库。用户可以使用独特的AI化身定制视频，并确保所有输出的一致性。
HeyGen能将我的脚本转换为带有AI化身的视频吗？
当然可以。HeyGen擅长文本到视频转换，允许您无缝地将脚本转化为引人入胜的视频。您可以从多样化的AI化身中选择，并结合逼真的语音生成，使您的内容栩栩如生。
HeyGen支持各种视频托管和管理选项吗？
虽然HeyGen主要专注于高质量的视频生成和导出，但生成的视频完全兼容常见的视频托管和管理平台。这使得它可以无缝集成到您现有的工作流程中进行分发。