市场就绪的视频生成器，打造令人惊艳的营销视频
使用我们的AI视频生成器快速生成引人注目的品牌视频。利用先进的品牌控制实现一致的信息传递。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的教程视频，面向内容创作者和在线教育者，展示生成式AI视频在快速视频创作中的强大功能。采用动态且信息丰富的视觉风格，突出HeyGen的从脚本到视频的能力，将复杂的课程转化为引人入胜的视觉内容，并自动生成字幕/说明。
为数字广告商和电商品牌开发一个30秒的引人注目的AI视频广告，强调HeyGen作为市场就绪的视频生成器。视觉和音频风格应快速且视觉吸引力强，使用媒体库/素材支持中的预设计模板和场景，快速创建高影响力的广告。
设计一个简洁的15秒社交媒体视频，面向品牌传播者，展示如何轻松使用AI视频生成器制作令人惊艳的品牌视频。视觉美学应现代简洁，利用纵横比调整和导出以优化各种平台，并配以充满活力的旁白生成以立即吸引注意。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI创建引人入胜的视频？
HeyGen利用先进的生成式AI视频技术将文本转化为引人注目的视觉效果。我们的平台允许用户使用AI化身和强大的文本到视频功能创建专业视频，简化您的视频创作过程。
HeyGen如何确保我的营销视频符合品牌？
HeyGen在其直观的编辑界面中提供全面的品牌控制，包括自定义标志和颜色。这使您能够制作高质量、符合品牌的营销视频和社交媒体视频，与您的公司形象完美契合。
是什么让HeyGen成为高效的市场就绪视频生成器？
HeyGen通过其直观的编辑和拖放编辑器简化了复杂的制作工作流程，实现快速视频创作。这使得HeyGen成为市场就绪的视频生成器，让用户无需丰富的编辑软件经验即可快速制作专业内容。
HeyGen能否支持多语言视频创作？
是的，HeyGen提供广泛的多语言支持，包括旁白生成和自动字幕，以扩大您的受众范围。这一功能确保您的视频内容在全球范围内具有可访问性和影响力。