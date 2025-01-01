市场准备总结视频制作器：加速发布
轻松创建引人入胜的发布准备视频，并通过AI化身简化复杂概念。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个有影响力的2分钟发布准备视频，面向市场和产品团队，采用动态、现代的视觉效果和多样化的AI化身，以轻快、专业的音频风格呈现关键信息。利用HeyGen的AI化身和多种模板与场景，创建一个引人入胜的演示，确保每个人都为成功的产品发布做好准备。
制作一个清晰的90秒解释视频，专为技术支持团队和培训师设计，采用简洁的信息图风格视觉效果，配以动画文本和友好、指导性的AI语音。该视频应通过使用HeyGen的字幕/说明文字提高可访问性，并从其媒体库/库存支持中汲取灵感，以清晰地说明技术流程。
使用AI视频生成器为企业培训师和团队负责人生成一个精致的60秒内部更新视频，展示企业视觉效果，配以屏幕文本亮点和冷静、信息丰富的AI语音。利用HeyGen的语音生成功能传达一致的信息，并利用其纵横比调整和导出功能，便于在各种内部平台上轻松分发，实现端到端视频生成以进行重要公告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI视频生成器功能，允许用户通过AI化身和AI语音生成将文本转化为引人入胜的视频。这简化了制作过程，使复杂的视频制作通过AI驱动的工具变得易于实现。
是什么功能让HeyGen成为强大的解释视频制作器？
HeyGen提供用户友好的界面，配有拖放编辑器和丰富的视频模板库。用户可以轻松添加字幕和说明文字，并访问全面的库存媒体库，以高效地创建专业的解释视频。
我可以自定义HeyGen生成的视频的外观和风格吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括品牌控制以整合您的标志和颜色。您还可以调整纵横比并利用各种视频导出选项，确保您的视频完美符合品牌美学。
HeyGen如何促进端到端视频生成？
HeyGen通过允许用户从脚本开始，利用AI脚本生成器功能，然后生成完整的视频，配以AI语音生成和逼真的AI化身，支持端到端视频生成。这个全面的工作流程包括自动字幕和说明文字，实现完整的制作。