海洋过程视频制作工具，打造惊艳的海洋内容

使用逼真的AI化身，为海洋保护和教育项目制作动态视频，吸引观众。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个激励人心的90秒视频，面向环境倡导者和潜在捐赠者，突出成功的海洋保护努力。视频应使用HeyGen的AI化身讲述影响故事，以吸引人和充满希望的语调进行旁白，直接在平台内生成，展示有效的AI视频生成。
示例提示词2
为海洋领域的内容创作者和小型企业制作一个动态的45秒教程，展示如何快速创建引人入胜的社交媒体内容。结合HeyGen的纵横比调整和不同平台的导出功能，利用各种模板和场景展示创意可能性，配以欢快的配乐和现代视觉风格，在AI创意工作室中完成。
示例提示词3
想象一个为海洋生物学研究人员和学者设计的2分钟技术解析视频，深入探讨深海热液喷口生态系统的复杂性，作为海洋过程视频制作系列的一部分。该视频应利用HeyGen的字幕/说明以确保科学准确性和清晰度，配以精确、信息丰富的旁白和详细的科学可视化，展示AI视频代理的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

海洋过程视频制作工具的工作原理

轻松使用AI创建关于海洋生物和海洋现象的引人入胜的视频。快速生成高质量的教育内容或社交媒体更新。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先输入您想要解释的海洋过程的脚本。我们的AI创意工作室将利用文本转视频功能，将您的文字转化为引人入胜的视频场景。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从AI化身库中选择一个来展示您的海洋内容，或选择一个预设计的视频模板，以快速构建您的叙述并可视化复杂的海洋过程。
3
Step 3
添加引人入胜的音频
使用先进的语音生成功能为您的视频增强逼真的旁白，或添加清晰的字幕/说明，以确保您的海洋保护信息对所有观众都可访问。
4
Step 4
导出您的杰作
通过调整纵横比并以4K高清导出您的海洋过程视频，准备在社交媒体内容平台或教育海洋项目中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建推广海洋保护广告

在几分钟内设计有效的AI视频广告，以推广海洋保护计划或教育海洋项目，有效提高意识和支持。

常见问题

用户如何使用HeyGen从文本脚本创建视频？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的文本脚本转化为引人入胜的视频。您可以从各种AI化身中进行选择，并利用逼真的语音生成功能无缝地将您的内容呈现出来。

HeyGen提供哪些视频导出选项和自定义功能？

HeyGen提供灵活的纵横比调整和导出选项，允许您优化视频以适应各种平台，包括4K高清。您还可以自动生成字幕/说明，以增强可访问性和覆盖面。

HeyGen的AI化身可以根据不同的内容需求进行定制吗？

是的，HeyGen提供多样化的AI化身，可以根据您的品牌和信息进行定制，非常适合创建引人入胜的社交媒体内容。我们的AI创意工作室还包括各种视频模板，以帮助您快速启动项目。

HeyGen如何通过AI简化视频创作过程？

HeyGen作为一个直观的AI视频代理，简化了整个视频编辑和生成工作流程。通过强大的文本转语音功能和尖端的AI视频生成技术，您可以快速高效地制作高质量的内容。