海洋过程视频制作工具，打造惊艳的海洋内容
使用逼真的AI化身，为海洋保护和教育项目制作动态视频，吸引观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个激励人心的90秒视频，面向环境倡导者和潜在捐赠者，突出成功的海洋保护努力。视频应使用HeyGen的AI化身讲述影响故事，以吸引人和充满希望的语调进行旁白，直接在平台内生成，展示有效的AI视频生成。
为海洋领域的内容创作者和小型企业制作一个动态的45秒教程，展示如何快速创建引人入胜的社交媒体内容。结合HeyGen的纵横比调整和不同平台的导出功能，利用各种模板和场景展示创意可能性，配以欢快的配乐和现代视觉风格，在AI创意工作室中完成。
想象一个为海洋生物学研究人员和学者设计的2分钟技术解析视频，深入探讨深海热液喷口生态系统的复杂性，作为海洋过程视频制作系列的一部分。该视频应利用HeyGen的字幕/说明以确保科学准确性和清晰度，配以精确、信息丰富的旁白和详细的科学可视化，展示AI视频代理的强大功能。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
用户如何使用HeyGen从文本脚本创建视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的文本脚本转化为引人入胜的视频。您可以从各种AI化身中进行选择，并利用逼真的语音生成功能无缝地将您的内容呈现出来。
HeyGen提供哪些视频导出选项和自定义功能？
HeyGen提供灵活的纵横比调整和导出选项，允许您优化视频以适应各种平台，包括4K高清。您还可以自动生成字幕/说明，以增强可访问性和覆盖面。
HeyGen的AI化身可以根据不同的内容需求进行定制吗？
是的，HeyGen提供多样化的AI化身，可以根据您的品牌和信息进行定制，非常适合创建引人入胜的社交媒体内容。我们的AI创意工作室还包括各种视频模板，以帮助您快速启动项目。
HeyGen如何通过AI简化视频创作过程？
HeyGen作为一个直观的AI视频代理，简化了整个视频编辑和生成工作流程。通过强大的文本转语音功能和尖端的AI视频生成技术，您可以快速高效地制作高质量的内容。