制造标准视频生成器：AI用于培训与合规
通过从脚本到视频的功能，在几分钟内生成引人入胜的制造培训视频和产品演示视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的教程视频，面向小企业主、营销专业人士和内容创作者，展示使用“AI视频平台”生成引人入胜内容的简单性。使用友好、亲切的动画图形和真实应用示例，由乐观且清晰的语音解说，突出从脚本生成视频的简便性，使用“从脚本到视频”和多样化的“AI化身”。
制作一个30秒的教学短片，面向制造工厂的新员工或需要快速复习特定程序的现有员工，重点关注“制造培训”。视觉风格应清晰且逐步展示，利用详细的动画图表或干净的生产车间镜头，配以冷静、权威的“语音生成”。利用“模板和场景”快速组装关键步骤。
为希望提升“社交媒体”参与度的营销团队设计一个引人入胜的45秒“宣传视频”，展示新产品功能。视觉风格应快速且视觉吸引力强，包含引人入胜的产品镜头和直观的用户界面演示，配以时尚、现代的背景音乐。利用广泛的“媒体库/素材支持”提供生动的视觉效果，并确保通过“纵横比调整和导出”在各种平台上完美呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的制造或产品视频内容？
HeyGen是一个强大的AI视频平台，能够快速生成专业的制造标准视频和引人入胜的产品演示视频。利用我们直观的从脚本到视频功能和多样化的视频模板，高效地创建引人入胜的内容。您还可以利用我们丰富的素材库来丰富您的叙述。
HeyGen是企业友好的视频编辑器吗？
当然。HeyGen具有拖放编辑器，使得视频创作对每个人都易于上手，即使没有编辑经验。我们的平台允许您轻松使用AI化身和先进的语音生成功能制作高质量的视频，将您的脚本转化为动态的视觉故事。
HeyGen能否创建有效的培训视频和宣传片？
是的，HeyGen非常适合制作高影响力的培训视频和简洁的宣传视频，适用于各种应用，包括制造培训。只需输入您的脚本，HeyGen的从脚本到视频技术结合逼真的AI化身，将生成清晰且引人入胜的教育内容。
HeyGen制作的视频有哪些导出选项？
HeyGen支持将完成的视频导出为MP4格式，确保在所有主要平台上的兼容性。您可以轻松调整纵横比，以优化您的内容用于社交媒体或其他特定渠道，甚至可以加入品牌的标志和颜色以保持一致的信息传递。