快速制作引人入胜的培训和营销视频，使用AI化身清晰展示复杂过程。

制作一个60秒的解释视频，展示复杂的制造过程，面向潜在的B2B客户和投资者。视觉风格应简洁、动态，结合动画图表和真实世界的镜头，保持高度专业的美感。音频应配有自信、信息丰富的旁白，并辅以现代、低调的背景音乐。利用HeyGen的文本转视频功能高效生成此过程演示的叙述。

示例提示词1
开发一个30秒的营销视频，针对社交媒体用户，突出新产品的优势。视觉风格需要现代且视觉冲击力强，利用AI化身以生动和吸引人的方式展示功能。音频风格应由充满活力的背景音乐和AI化身传递的简洁有力的陈述定义。使用HeyGen的AI化身功能使产品演示栩栩如生。
示例提示词2
设计一个45秒的培训模块，面向新员工，解释内部操作程序。视觉风格应亲切、结构化且一致，广泛使用预设计的视频模板以确保清晰易懂，并配有清晰的屏幕文字。友好、引导性的旁白与舒缓的背景音乐相结合，营造出鼓励的音频环境。利用HeyGen的模板和场景简化此内部培训视频的制作。
示例提示词3
制作一个50秒的公司概览视频，面向利益相关者和潜在员工，详细介绍公司的使命和价值观。视觉风格应精致，具有流畅的过渡、专业的图形和一致的品牌美学。音频将由权威且鼓舞人心的旁白组成，并辅以振奋人心的管弦乐音乐。利用HeyGen的旁白生成功能确保此公司视频的高质量、专业音效。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

制造过程视频生成器的工作原理

轻松使用AI创建精确的制造过程视频，从脚本到惊艳的视觉演示，简化培训和沟通。

1
Step 1
使用文本转视频创建您的脚本
首先概述您的制造过程。将您的文本或脚本直接粘贴到生成器中，使用先进的文本转视频技术将您的内容转换为动态的视频叙述。这为清晰简洁的解释奠定了基础。
2
Step 2
选择视觉效果和AI化身
通过从丰富的媒体库中选择或整合您自己的镜头来增强您的过程演示。整合逼真的AI化身，引导观众完成每个步骤，使复杂的指令更易于理解和更具吸引力。
3
Step 3
应用品牌和字幕
通过应用您品牌的特定标志、颜色和字体，确保您的视频符合公司标准。通过自动字幕/说明提高不同观众的可访问性和理解力。
4
Step 4
导出您的过程演示
一旦完善，生成您的高质量制造过程视频。AI视频生成器为各种平台准备您的内容，使您能够无缝分享详细的过程演示，用于培训、营销或内部沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

利用AI营销制造能力

创建引人注目的营销和公司视频，以展示先进的制造过程和卓越的运营。

常见问题

HeyGen的AI如何提升我的视频内容创作？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，让您可以通过逼真的AI化身将文本转化为视频。这简化了多样化创意内容的制作，从引人入胜的营销视频到信息丰富的解释视频。

HeyGen是否提供适用于不同创意需求的视频模板？

是的，HeyGen提供多种专业视频模板，以启动各种创意项目，包括培训视频和公司视频内容。其直观的拖放编辑器使定制变得简单高效。

HeyGen可以用作制造过程视频制作器吗？

当然可以，HeyGen是一个有效的制造过程视频制作器，使您能够轻松创建详细的过程演示。其AI视频生成器简化了复杂的视频制作工作流程，确保清晰且引人入胜的指导内容。

我的创意视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen提供强大的品牌控制选项，允许您整合您的标志和品牌颜色，以保持一致的公司视频形象。您还可以利用其广泛的媒体库/库存支持和高级视频编辑功能进行进一步定制。