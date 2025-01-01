管理发展视频生成器：更快培训领导者

简化您的学习与发展工作流程，利用强大的文本到视频生成技术在几分钟内创建引人入胜的培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个针对企业全体员工的45秒信息视频，解释新的公司合规政策。视觉风格必须简洁权威，配以简明的动画来阐明关键点，并辅以专业稳重的旁白。通过HeyGen的字幕/说明文字增强理解和可访问性，确保在这次重要的合规培训中知识的保留。
示例提示词2
制作一个动态的30秒视频，提供快速、可操作的有效反馈传递技巧，专为渴望提升领导技能的中层管理人员设计。美学风格应充满活力和直接，利用相关素材的快速剪辑和欢快的背景音乐，确保工作流程的流畅。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将准备好的指导转化为引人入胜的片段，供学习与发展团队使用。
示例提示词3
制作一个精致的15秒宣传视频，为即将到来的内部领导力研讨会在组织内的潜在参与者中激发兴趣。视觉和音频风格应激励人心且现代，配以清晰的图形和振奋人心的配乐，与公司品牌保持一致。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个高影响力的公告，为这项重要的视频制作提供支持。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

管理发展视频生成器的工作原理

快速创建引人入胜且有效的管理发展视频，利用AI简化内容创作并增强团队学习。

1
Step 1
创建您的脚本并选择虚拟形象
首先将您的管理发展内容输入为文本。我们的平台将您的脚本转化为动态视频，利用先进的文本到视频技术，并让您从多样的AI虚拟形象中选择来传达您的信息。
2
Step 2
选择模板并为您的内容加上品牌
通过从为各种培训场景设计的预制模板库中选择来加速创作过程。使用品牌控制功能应用公司的标志和品牌颜色，以保持一致性和专业性。
3
Step 3
添加专业语音解说和字幕
通过高质量的AI语音解说增强管理发展视频的可访问性和参与度。自动生成字幕和说明文字，确保您的信息对所有学习者清晰易懂。
4
Step 4
导出并分享您的培训视频
通过选择最佳的纵横比来完成您的管理发展视频，并轻松以多种格式导出以实现无缝分发。在各个平台上分享您有影响力的培训内容，以增强您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养激励人心的领导者

制作引人入胜的激励视频，利用AI虚拟形象培养领导素质并激励管理者，助力更强的管理发展项目。

background image

常见问题

利用HeyGen，组织如何改进其培训和管理发展视频？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，大大简化了高质量培训视频和管理发展内容的制作。学习与发展团队可以利用其功能来增强知识保留，并确保视频制作的流畅工作流程。

HeyGen的AI虚拟形象在视频制作中有哪些功能？

HeyGen的逼真AI虚拟形象将文本转化为引人入胜的视觉演示，配以自然的AI语音解说，消除了传统视频制作的复杂性。这种创新方法使得多样化且有影响力的视频内容得以高效创建。

HeyGen是否支持品牌定制和多语言视频内容？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，包括标志和颜色定制，以在所有视频中保持一致的品牌形象。它还提供全面的多语言支持和预制模板，使您的视频内容能够高效地在全球范围内传播。

HeyGen如何提升团队的视频创作工作流程？

HeyGen通过提供集成功能如屏幕录制、自动字幕和说明文字以及协作工具来简化视频创作工作流程。这些功能使团队能够高效且更轻松地制作高质量视频，促进高度流畅的工作流程。