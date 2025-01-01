想象一个为有志成为美妆博主的人设计的1分钟教学视频，展示如何使用AI视频制作工具创建他们的第一个精美化妆教程视频。视觉风格应明亮且鼓舞人心，步骤之间的动态过渡，配以欢快的免版税背景音乐和清晰友好的AI旁白。该视频将展示HeyGen的旁白生成功能，如何在不需要录音棚的情况下，为美妆培训视频制作内容生成专业的旁白。

生成视频