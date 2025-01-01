制作一个充满活力的30秒视频，目标是渴望新化妆趋势的年轻人，展示一款创新的新粉底。利用HeyGen的AI虚拟人展示产品在不同肤色上的完美应用和自然效果，配以欢快、现代的背景音乐和清晰的旁白，突出其优点，使其成为理想的"化妆品牌视频制作工具"，用于快速"产品展示"。

