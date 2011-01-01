使用AI虚拟形象制作入职视频

轻松创建引人入胜的新员工视频，利用AI虚拟形象提升您的入职体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段简洁的60秒客户入职视频，面向复杂SaaS产品的新用户，有效展示核心功能。采用干净、指导性的视觉风格，结合屏幕录制和清晰的文字覆盖，辅以精准的旁白生成和可选的字幕/说明文字，以增强理解。这使得培训视频既全面又简明。
示例提示词2
制作一段鼓舞人心的30秒视频，展示公司文化，吸引潜在新员工，突出一个热情的入职体验。视觉美学应动态且真实，利用媒体库中的各种模板和场景展示团队互动和办公环境，配以振奋人心的配乐。这可以快速创建一个与观众产生共鸣的入职视频。
示例提示词3
设计一段简洁的50秒入职视频，供现有员工快速了解更新的公司政策或安全协议。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将详细的政策文本转化为易于理解的视觉呈现，配以专业的AI虚拟形象和清晰的图形。音频风格应正式且信息丰富，确保在标准入职视频格式中高效传达关键信息。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作入职视频

使用HeyGen的AI驱动平台为新员工或客户创建引人入胜且有效的入职视频，无需编辑技能。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从我们多样化的**视频模板**库中选择，或从空白画布开始，快速勾勒出您的入职信息。这为您的视频结构和内容奠定了基础，使用我们的模板和场景。
2
Step 2
自定义您的视觉效果
通过从我们的库中选择一个**AI虚拟形象**来使您的脚本栩栩如生。自定义其外观和表情，使您的视频通过与品牌一致的动画角色变得引人入胜。
3
Step 3
添加引人入胜的音频和文字
输入您的脚本，并利用HeyGen的**文本转语音转换器**生成自然的语音旁白。通过自动生成的字幕增强清晰度，确保您的信息通过语音生成和字幕/说明文字对每个人都可访问。
4
Step 4
导出并分享您的视频
预览您完成的**入职视频**，进行任何最终调整，然后以您所需的纵横比导出。您的专业入职内容现在已准备好吸引新员工或客户，利用纵横比调整和导出功能。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养公司文化

开发鼓舞人心的欢迎视频，介绍公司文化和价值观，让新员工从第一天起就感受到被重视和融入。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作反映公司文化的入职视频？

HeyGen使您能够轻松制作专业的入职视频，即使没有任何先前技能。利用我们直观的AI视频生成器和多样化的视频模板，展示您独特的公司文化，确保新员工从第一天起就有一个热情的体验。我们的平台让制作真正引起共鸣的入职视频变得简单。

HeyGen为创建独特的员工入职视频提供了哪些自定义选项？

HeyGen提供全面的自定义选项，使您的员工入职视频真正独特。您可以使用品牌的标志和颜色个性化视频，从各种模板中选择，甚至可以整合动画角色或AI虚拟形象。这确保了您的内容完美契合品牌形象，并提升新员工的整体入职体验。

HeyGen是否提供用于培训视频的动画角色AI视频生成功能？

是的，HeyGen利用先进的AI视频生成技术，通过AI虚拟形象和动画角色为您的培训视频注入活力。只需输入您的脚本，我们的文本转语音转换器将生成自然的语音旁白。这使您能够为所有培训需求制作动态且引人入胜的内容，而无需复杂的制作。

是什么让HeyGen成为制作有影响力的客户入职视频的理想AI视频生成器？

HeyGen是制作客户入职视频的理想AI视频生成器，因为它结合了易用性和强大的功能。我们的平台允许您快速从脚本创建专业视频，使用AI虚拟形象和文本转语音转换器。这确保了您的客户能够接收到清晰、一致且引人入胜的信息，提升他们对您的产品或服务的初始体验。