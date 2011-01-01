快速轻松制作带字幕的教育视频

为学生和教师创造有影响力的在线学习体验。为每个教育视频自动添加精确的字幕/说明。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学生制作一个动态的1分钟教程，展示如何利用HeyGen的文本转视频功能，将项目大纲转化为引人入胜的视频演示。视觉和音频风格应充满活力且视觉吸引力强，使用AI化身引导观众完成整个过程。
示例提示词2
开发一个尖锐的60秒教学视频，针对小企业主和营销专业人士，展示如何快速创建有影响力的社交媒体“如何”教育视频。演示应现代、节奏快且信息丰富，利用多样化的模板和场景以及媒体库/库存支持的丰富媒体，准备快速导出。
示例提示词3
为内容创作者设计一个引人入胜的100秒解释视频，讲述在教育视频中使用自动字幕的重要性，以提高参与度并确保可访问性。视觉风格应信息丰富且清晰，使用文字覆盖突出关键统计数据，配有专业的AI旁白，并展示HeyGen的字幕/字幕功能以适应各种纵横比调整和导出。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作带字幕的教育视频

制作引人入胜的教育视频，配有准确的字幕，以吸引学生和观众，使复杂主题易于理解。

1
Step 1
创建您的教育视频
首先从我们的库中选择合适的模板，或使用文本转视频功能从头开始。为清晰的学习目标构建您的内容。
2
Step 2
添加AI旁白
通过专业的AI旁白增强您的视频。为您的教育内容生成自然的解说，确保观众的清晰度和参与度。
3
Step 3
生成自动字幕
通过自动生成精确的字幕和说明，确保可访问性和理解。自定义其外观以匹配您的品牌。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的教育视频，并以所需的格式和纵横比导出。与学生分享您的作品或上传到您首选的在线学习平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

将医学等复杂主题转化为易于理解且引人入胜的视频内容，使复杂信息对所有学习者都可访问。

常见问题

HeyGen如何简化带字幕的教育视频制作？

HeyGen通过其直观的AI视频生成器，使用户能够轻松制作带字幕的教育视频。您可以为内容生成自动字幕，并整合AI视觉效果，以增强学生的在线学习材料。

HeyGen为教育视频制作者提供了哪些高级编辑和导出选项？

HeyGen提供强大的功能，通过文本命令编辑视频，快速调整您的教育视频。一旦完善，您可以轻松以各种纵横比导出高质量内容，非常适合在社交媒体或专用在线学习平台上分享。

HeyGen是否提供快速生成教育内容的模板？

是的，HeyGen提供多样化的模板，专为帮助教师和学生高效创建引人入胜的教育视频而设计。这些预设计的场景简化了视频制作过程，使得使用AI视频生成器更快地生成高质量内容。

HeyGen能否生成AI旁白并利用AI化身用于教育内容？

当然，HeyGen的AI视频生成器包括先进的AI旁白和逼真的AI化身，非常适合创建动态教育视频。这项技术使您无需亲自录制即可提供清晰的解说和引人入胜的AI视觉效果。