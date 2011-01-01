使用AI在线制作教育视频
将您的课程转化为动态内容。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作引人入胜的教育视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为K-12学生设计一个活泼的60秒AI教育视频，探索水循环，使用欢快的卡通视觉风格和友好的AI化身引导他们了解整个过程。叙述应生动有趣，易于理解，使学习对年轻人来说充满乐趣，并通过教育视频制作工具提供个性化体验。
制作一个简洁的30秒教学视频，专为想学习新软件技巧的技术爱好者设计，强调清晰的屏幕捕捉画面和生动的屏幕文字。实施自动字幕/说明文字以增强可访问性，确保每个步骤都能被理解，让观众轻松快速地创建教育视频。
为好奇的公众开发一个引人入胜的15秒“你知道吗？”视频，展示一个有趣的科学事实，使用动态的库存媒体和引人入胜的文字动画。利用从脚本到视频的功能快速生成一个有影响力的短教育片，以独特的方式在线制作教育视频，吸引注意力并激发兴趣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
如何使用AI在线制作教育视频？
HeyGen通过强大的AI使在线制作教育视频变得简单。只需提供您的脚本，HeyGen就能生成带有真实感AI声音和AI化身的视觉效果，让您在几分钟内成为教育视频制作者。
HeyGen是否提供教育视频的定制选项？
是的，HeyGen为您的教育视频提供广泛的定制选项。您可以使用现成的教育视频模板，添加配音，从丰富的媒体库中生成AI视觉效果，并通过拖放的简单操作个性化元素。
HeyGen为教育视频内容添加旁白提供了哪些功能？
HeyGen提供先进的配音生成功能，允许您将提示转化为带有真实感AI声音的视频。此功能使您能够轻松为教育视频内容添加清晰的旁白，增强学习效果，而无需录制自己的声音。
我可以在没有丰富视频编辑经验的情况下创建动画教育视频吗？
当然可以。HeyGen是一个用户友好的基于网络的工具，旨在让每个人都能轻松创建动画教育视频。其直观的界面和AI驱动的脚本意味着您无需具备视频编辑技能即可制作出专业质量的教育视频。