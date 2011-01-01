轻松制作多语言教育视频
打破语言障碍，利用强大的AI配音生成功能，提供引人入胜的多语言电子学习视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一家正在国际扩展的小企业开发一段90秒的宣传视频，展示HeyGen如何简化新市场的视频本地化。该视频应采用引人入胜、动态和现代的视觉风格，展示专业的AI化身无缝互动，利用从脚本到视频的功能快速调整内容以适应全球观众。
创建一段45秒的快速语言学习课程，专为来自不同语言背景的初学者英语学习者设计。视觉和音频风格应友好、充满活力和鼓励性，利用HeyGen的模板和场景进行快速设置，并使用配音生成功能提供清晰的基本词汇发音示例。
设计一段2分钟的量子物理科学解释视频，面向全球大学生和研究人员。视觉风格必须复杂且详细，结合媒体库/库存支持中的相关科学视觉效果，由权威的AI化身传递内容。HeyGen的字幕/字幕将为此多语言视频内容提供准确的翻译。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进教育内容的AI视频翻译和本地化？
HeyGen利用先进的AI实现无缝视频本地化，允许用户通过一键翻译将教育视频翻译成超过50种语言。这包括AI配音和多语言字幕，确保您的内容对全球观众可访问。
HeyGen能否高效制作多语言教育视频？
当然可以。HeyGen通过启用用户使用AI化身和逼真的AI语音从脚本生成内容，简化了多语言教育视频的制作过程。这个强大的AI视频创作平台显著减少了多语言内容制作所需的时间和资源。
HeyGen提供哪些功能以确保教育视频能够覆盖全球观众？
HeyGen提供全面的多语言支持，包括多语言字幕和AI配音，确保您的教育视频能够在不同语言背景中引起共鸣。这一功能使创作者能够克服语言障碍，有效地传递教学内容。
HeyGen是否支持个性化AI化身和定制AI语音用于电子学习视频？
是的，HeyGen允许创建个性化化身，并提供一系列高质量的AI语音，包括文本转语音，以个性化电子学习视频。这些功能增强了参与度，并为真正沉浸式的学习体验创造了更真实的对话。