轻松制作多语言教育视频

打破语言障碍，利用强大的AI配音生成功能，提供引人入胜的多语言电子学习视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为一家正在国际扩展的小企业开发一段90秒的宣传视频，展示HeyGen如何简化新市场的视频本地化。该视频应采用引人入胜、动态和现代的视觉风格，展示专业的AI化身无缝互动，利用从脚本到视频的功能快速调整内容以适应全球观众。
示例提示词2
创建一段45秒的快速语言学习课程，专为来自不同语言背景的初学者英语学习者设计。视觉和音频风格应友好、充满活力和鼓励性，利用HeyGen的模板和场景进行快速设置，并使用配音生成功能提供清晰的基本词汇发音示例。
示例提示词3
设计一段2分钟的量子物理科学解释视频，面向全球大学生和研究人员。视觉风格必须复杂且详细，结合媒体库/库存支持中的相关科学视觉效果，由权威的AI化身传递内容。HeyGen的字幕/字幕将为此多语言视频内容提供准确的翻译。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作多语言教育视频

轻松创建和本地化引人入胜的教育视频，利用AI驱动的工具克服语言障碍，覆盖全球学习者。

1
Step 1
创建您的核心视频内容
首先使用HeyGen的AI化身生成您的教育视频，将您的脚本转换为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
翻译并添加多语言配音
利用HeyGen的AI视频翻译器翻译您的脚本，并使用先进的AI语音生成自然的配音。
3
Step 3
生成多语言字幕
自动生成并同步多语言字幕/字幕，以增强所有学习者的可访问性和参与度。
4
Step 4
为您的全球观众导出
导出包含所有语言选项的完整教育视频，准备好覆盖多元化的全球观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂主题

将复杂的主题，如医学主题，转化为易于理解的视频课程，以便在各语言中更清晰地理解。

常见问题

HeyGen如何促进教育内容的AI视频翻译和本地化？

HeyGen利用先进的AI实现无缝视频本地化，允许用户通过一键翻译将教育视频翻译成超过50种语言。这包括AI配音和多语言字幕，确保您的内容对全球观众可访问。

HeyGen能否高效制作多语言教育视频？

当然可以。HeyGen通过启用用户使用AI化身和逼真的AI语音从脚本生成内容，简化了多语言教育视频的制作过程。这个强大的AI视频创作平台显著减少了多语言内容制作所需的时间和资源。

HeyGen提供哪些功能以确保教育视频能够覆盖全球观众？

HeyGen提供全面的多语言支持，包括多语言字幕和AI配音，确保您的教育视频能够在不同语言背景中引起共鸣。这一功能使创作者能够克服语言障碍，有效地传递教学内容。

HeyGen是否支持个性化AI化身和定制AI语音用于电子学习视频？

是的，HeyGen允许创建个性化化身，并提供一系列高质量的AI语音，包括文本转语音，以个性化电子学习视频。这些功能增强了参与度，并为真正沉浸式的学习体验创造了更真实的对话。