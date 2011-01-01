快速简单地从幻灯片制作教育视频
轻松将您的演示文稿转变为引人入胜的培训视频，利用HeyGen强大的语音生成功能实现清晰的旁白。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
厌倦了乏味的演示文稿？轻松将您的演示文稿转变为一个动态的45秒视频，非常适合忙碌的专业人士和企业培训师。使用HeyGen的模板和场景实现流畅的视觉风格和动态动画，并通过我们的从脚本到视频功能创建权威的旁白，确保您的信息强有力地传达。
简化制作教学视频的过程，为DIY爱好者和软件用户制作一个简洁的30秒指南。结合清晰的逐步屏幕录制和屏幕文本，配上欢快的背景音乐，并使用HeyGen自动生成的字幕/说明文字来增强清晰度，从丰富的媒体库/素材支持中汲取视觉辅助。
了解如何制作一个真正与新员工和入职团队产生共鸣的培训视频，以90秒的形式呈现。使用HeyGen的AI虚拟人设计一个视觉一致的视频，配以强烈的品牌形象和温暖、鼓励的声音，并通过我们的纵横比调整和导出功能确保在任何平台上都能完美呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化从幻灯片制作教育视频的过程？
HeyGen通过将您的文本脚本转化为引人入胜的内容，配以AI虚拟人和专业旁白，轻松制作教育视频。这大大简化了高质量教育视频的制作过程，无需复杂的录制设置。
HeyGen提供哪些功能可以将您的演示文稿转变为AI视频？
使用HeyGen，您可以通过输入脚本、选择AI虚拟人并生成专业视频，轻松将演示文稿转变为视频。此功能无需您亲自录制演示文稿，为从PowerPoint幻灯片创建动态内容提供了快速解决方案。
HeyGen能否帮助我使用预设模板创建教学视频？
是的，HeyGen提供多种模板和媒体库，帮助您高效创建教学视频。您可以根据自己的内容、品牌进行定制，甚至添加旁白，制作出专业的培训视频。
如何分享使用HeyGen创建的教育视频？
完成使用HeyGen创建的教育视频后，您可以轻松导出为适合不同平台的各种纵横比的视频。HeyGen确保您的视频质量高，使您能够简单地在内部或外部渠道分享视频。