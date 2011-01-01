4

Step 4

导出并分享您的指南

为您的客户教育视频添加字幕/说明以最大化可访问性。完成后，使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能准备您的视频以便分发。最后，在各种平台上分享，以有效地引导和教育您的客户。