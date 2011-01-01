HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的视频内容，配以AI化身和动态场景，简化了电商广告视频的制作。我们直观的AI视频广告制作工具简化了引人入胜的视觉效果的制作，使您能够轻松定制视频以反映当前的创意趋势和品牌信息。这个过程使您能够高效地为您的营销策略创建高质量的广告视频。