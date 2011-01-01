制作一个能转化的虚拟形象广告视频
利用AI虚拟形象进行营销活动，吸引您的观众并推动参与，无需复杂的视频制作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过为影响者和内容创作者设计的动态15秒虚拟形象视频提升您的社交媒体影响力。这个简短而充满活力的剪辑应展示现代美学、引人入胜的背景音乐和清晰的语音。利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能，快速制作吸引眼球的内容。
您是一名销售专业人士或产品经理，想要制作精美、具有说服力的视频来促成交易吗？制作一个45秒的企业广告，利用自信的语气和清晰的视觉效果来突出产品的优势。该视频面向销售团队和产品经理，应该利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，制作出与潜在客户产生共鸣的专业AI视频。
为企业培训师和人力资源部门开发一个信息丰富的60秒解释视频，专注于简洁且亲和的视觉风格，并配以冷静、权威的声音。该视频旨在通过高效的视频创作简化复杂主题，应该突出HeyGen的字幕/说明文字功能以提高可访问性，以及其纵横比调整和导出功能以实现多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI虚拟形象增强我的营销效果？
HeyGen使您能够使用AI虚拟形象创建引人注目的营销和销售视频，快速将脚本转化为动态内容。利用我们的AI视频生成器，为各种平台制作有影响力的广告视频。
使用HeyGen创建AI视频的过程是什么？
HeyGen通过允许您从文本生成专业视频来简化AI视频创作。只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟形象，并使用模板自定义您的场景，即可高效地制作高质量的AI视频。
HeyGen是否为视频项目提供多样化的AI虚拟形象？
是的，HeyGen提供了广泛的AI虚拟形象库存，并提供创建自定义虚拟形象的选项，确保您的AI视频完美匹配您品牌的独特风格。我们的平台使将这些逼真的AI虚拟形象集成到任何视频项目中变得容易。
我可以自定义AI虚拟形象的声音和口型同步吗？
当然可以，HeyGen提供先进的语音克隆和口型同步功能，允许您精确控制AI虚拟形象的语音。此集成的视频编辑器功能确保您的AI视频呈现自然且引人入胜的表现。