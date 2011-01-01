制作亚马逊广告视频：通过引人入胜的内容提升销售
使用HeyGen的直观平台为亚马逊创建引人注目的视频广告，提供可定制的模板以快速制作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人注目的15秒赞助品牌视频，针对环保意识强的千禧一代和Z世代，推广一款可持续家居产品。采用生动的自然视觉效果，配以欢快的独立流行音乐，并利用HeyGen的从脚本到视频功能快速突出产品的环保优势。
制作一个信息丰富的45秒视频广告，展示一款独特的厨房电器，专为家庭厨师和美食爱好者设计。视觉风格应明亮清新，配以温暖、吸引人的原声背景音乐，利用HeyGen的模板和场景进行专业、易于理解的产品演示。
设计一个简洁的60秒视频，专门为新教育软件制作视频广告，目标受众为家长和教育工作者。呈现清晰、直观的视觉效果，配以平静、令人安心的旁白，确保广告通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化亚马逊广告视频的制作？
HeyGen是一个强大的自助工具，可以让您快速制作亚马逊广告视频。通过我们现成的可定制模板，您可以轻松地从脚本中创建引人注目的视频广告，利用AI虚拟形象让您的品牌栩栩如生。
HeyGen为亚马逊视频模板提供了哪些品牌和定制功能？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您使用我们的库中的徽标、颜色和媒体自定义模板。这确保了您的亚马逊视频模板和赞助品牌视频内容完美契合您的品牌形象。
HeyGen是否支持视频广告的旁白生成和可访问性？
是的，HeyGen具备先进的旁白生成功能，以逼真的声音增强您的视频广告。此外，您可以轻松添加字幕和说明文字，提高观看者的可访问性和参与度。
HeyGen能否制作包括视频的展示广告等各种类型的视频广告？
当然可以，HeyGen的多功能视频制作工具允许您为不同格式的广告创建视频，包括带视频的动态展示广告。利用我们的AI功能和纵横比调整，制作适合任何平台的高质量内容。