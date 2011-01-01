在线制作广告视频：快速创建惊艳的视频广告
使用我们的拖放编辑器和引人入胜的AI虚拟形象快速创建吸引人的视频广告，提升品牌知名度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的专业且简洁的视频，针对需要高效AI视频广告制作工具的内容创作者和代理商。采用现代视觉美学和清晰的旁白，这个视频将展示HeyGen的AI虚拟形象的强大功能，并突出其语音生成能力，简化复杂的广告制作流程。
为电商品牌和产品经理制作一个60秒的产品导向且具有说服力的视频。清晰的视觉风格，配以权威的声音，强调用户可以轻松定制视频广告。它突出了HeyGen丰富的媒体库/素材支持如何提供丰富的视觉效果，以及如何添加字幕/说明以加强号召性用语，确保最大影响力。
为初创公司和个人品牌推广制作一个动态且时尚的15秒短视频。采用用户生成的风格和流行的背景音乐，这个提示展示了HeyGen如何轻松让用户使用纵横比调整和导出功能调整视频大小，适合不同平台，最大化品牌知名度而无需复杂工具。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
如何使用HeyGen高效地在线制作广告视频？
通过HeyGen的AI视频广告制作工具，您可以轻松使用我们直观的拖放编辑器和多样的视频模板在线制作广告视频。只需添加您的脚本，从多样的AI演员或AI虚拟形象中选择，并在几分钟内生成您的专业视频广告。
我可以使用HeyGen的平台创建哪种类型的视频广告？
HeyGen使您能够创建多样的广告视频，包括产品推广、解释性视频和社交媒体活动，利用AI演员和AI虚拟形象。您可以生成适合YouTube和Instagram等平台的短视频，以提升您的营销效果和品牌知名度。
HeyGen如何通过视频广告提升我的品牌知名度？
HeyGen通过快速创建高质量、引人入胜的视频广告显著帮助您的业务增长和品牌知名度提升。我们的平台允许您使用品牌元素和引人注目的号召性用语自定义您的视频广告，确保您的品牌在所有渠道中脱颖而出。
HeyGen可以为不同的社交媒体平台定制我的视频广告吗？
当然可以，HeyGen使您能够轻松为各种社交媒体平台定制视频广告，优化纵横比和品牌控制。您可以轻松调整内容以适应YouTube、Instagram、Facebook和其他渠道，确保您的视频广告在每个分享平台上都完美呈现，以最大化转化率。