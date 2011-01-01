用AI在几分钟内制作YouTube广告视频
利用我们的AI驱动的从脚本到视频功能提升您的广告活动，实现更高转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个创新的45秒宣传视频，目标是渴望革新YouTube广告的技术精通的营销人员和电商品牌。美学风格应简洁且未来感十足，利用动态动态图形展示AI技术的无缝集成，配以复杂的电子音轨。展示HeyGen的"AI化身"的强大功能，将脚本生动呈现，使个性化和引人入胜的广告内容比以往更易获取。
制作一个引人入胜的60秒教学广告，面向已有脚本的内容创作者和营销团队，展示将文本转化为强大视频广告的简便性。视觉方法应清晰且逐步展示，或许可以展示一个分屏效果，从书面脚本变为精美视频，配以清晰权威的旁白引导观众。强调HeyGen的"从脚本到视频"功能，展示其如何简化制作过程，从概念到完成创建视频广告。
制作一个简洁的30秒视频广告，目标是品牌希望在全球范围内提高品牌知名度和可及性，覆盖多元化受众。视觉风格应充满活力且包容，展示不同人群与产品互动，配以欢快的世界融合音乐。突出HeyGen的"字幕/说明"功能，展示如何轻松为视频广告添加多语言字幕，确保您的信息无论语言如何都能传达给每位潜在客户。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的YouTube广告视频？
HeyGen通过AI让您轻松制作YouTube广告视频。借助我们的文本转视频功能和多样的AI化身，您可以快速制作引人注目的视频广告，将您的脚本转化为高质量内容。
HeyGen是否提供创意工具来定制我的视频广告？
当然。HeyGen为您的视频广告提供全面的创意工具，包括品牌控制以添加您的标志和定制颜色。您还可以利用我们的媒体库，添加字幕，并轻松调整纵横比以完美适应各种YouTube广告格式。
有哪些视频广告模板可以简化广告制作？
HeyGen提供广泛的专业设计视频广告模板和场景，以简化您的创意过程。这些模板让您可以快速制作高影响力的视频广告，使广告制作变得简单高效，无需复杂的视频编辑工具。
我可以使用AI化身让我的YouTube广告视频脱颖而出吗？
可以，HeyGen的AI化身是一项强大功能，旨在让您的YouTube广告视频高度吸引人且独特。您可以从各种逼真的化身中选择，并利用我们的语音生成功能，创建动态视频广告，吸引观众注意力并有效传达您的信息。