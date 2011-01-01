轻松使用AI制作工作流程自动化视频

快速创建强大的工作流程自动化视频。使用从脚本到视频的技术将您的脚本转化为惊艳的视觉效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个引人入胜的90秒视频，面向销售团队和客户支持负责人，展示“使用AI自动化任务”的变革力量，通过展示“AI接待员”的实施来实现。视觉风格应具有吸引力和动态性，对比旧的手动流程与新的自动化效率，辅以欢快、信息丰富的音轨。利用HeyGen的“AI虚拟形象”来讲述优势，并使用“字幕/说明”以提高可访问性和影响力。
示例提示词2
开发一个详细的2分钟视频，面向人力资源专业人士和运营经理，概述“如何创建工作流程”以完成“新员工入职”流程。采用清晰的分步视觉风格，配以图形和屏幕录制，辅以令人安心的专家声音。利用HeyGen的“模板和场景”来构建叙述，并从“媒体库/库存支持”中整合相关的库存素材以增强视觉示例。
示例提示词3
设计一个有影响力的45秒视频，面向营销机构和项目经理，突出“AI生产力工具”如何简化他们的操作，特别是展示使用“现成模板”启动项目的速度。视觉和音频风格应现代、快速且充满活力，传达效率和创新。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速创建内容，并确保视频通过“纵横比调整和导出”优化以适应各种平台。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作工作流程自动化视频

使用HeyGen的AI将复杂流程简化为引人入胜的视频，使自动化易于理解。

1
Step 1
创建您的工作流程视频
通过选择各种现成模板来开始您的项目，以可视化您的自动化流程。
2
Step 2
添加您的自动化细节
输入您的脚本，然后利用从脚本到视频的功能来阐述工作流程自动化的每一步。
3
Step 3
上传视觉元素
从媒体库/库存支持中整合支持媒体或上传您自己的素材，以清晰地展示复杂的自动化任务。
4
Step 4
导出并分享
通过生成字幕/说明来完成您的教程，并导出您精心制作的视频，准备好解释您的AI自动化工作流程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作解释性社交视频

生成引人入胜的短视频，展示工作流程自动化和生产力技巧，适用于社交平台。

常见问题

HeyGen如何促进工作流程自动化视频的创建？

HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视觉效果，结合AI虚拟形象和语音旁白，极大地简化了流程，帮助您使用AI自动化任务，实现工作流程中的一致信息传递。

我可以使用HeyGen的模板构建什么样的工作流程自动化视频？

HeyGen提供现成的模板来构建各种工作流程自动化视频，包括新员工入职教程或清晰的操作指南。这些模板使您能够快速创建符合您特定需求的工作流程视频。

HeyGen是否支持视频制作的AI自动化工作流程？

是的，HeyGen旨在与您现有的视频制作AI自动化工作流程集成。您可以无缝地将文本脚本转换为动态视频，使用AI虚拟形象和先进的从文本到视频功能，实现高效且可扩展的内容创建。

HeyGen如何作为生产力AI工具来创建工作流程视频？

HeyGen通过自动化工作流程视频创建的多个方面，成为强大的生产力AI工具。其从文本到视频生成和语音旁白功能显著减少了所需的时间和精力，使构建自动化工作流程变得更加容易。