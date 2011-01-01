轻松使用AI制作工作流程自动化视频
快速创建强大的工作流程自动化视频。使用从脚本到视频的技术将您的脚本转化为惊艳的视觉效果。
制作一个引人入胜的90秒视频，面向销售团队和客户支持负责人，展示“使用AI自动化任务”的变革力量，通过展示“AI接待员”的实施来实现。视觉风格应具有吸引力和动态性，对比旧的手动流程与新的自动化效率，辅以欢快、信息丰富的音轨。利用HeyGen的“AI虚拟形象”来讲述优势，并使用“字幕/说明”以提高可访问性和影响力。
开发一个详细的2分钟视频，面向人力资源专业人士和运营经理，概述“如何创建工作流程”以完成“新员工入职”流程。采用清晰的分步视觉风格，配以图形和屏幕录制，辅以令人安心的专家声音。利用HeyGen的“模板和场景”来构建叙述，并从“媒体库/库存支持”中整合相关的库存素材以增强视觉示例。
设计一个有影响力的45秒视频，面向营销机构和项目经理，突出“AI生产力工具”如何简化他们的操作，特别是展示使用“现成模板”启动项目的速度。视觉和音频风格应现代、快速且充满活力，传达效率和创新。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速创建内容，并确保视频通过“纵横比调整和导出”优化以适应各种平台。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进工作流程自动化视频的创建？
HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视觉效果，结合AI虚拟形象和语音旁白，极大地简化了流程，帮助您使用AI自动化任务，实现工作流程中的一致信息传递。
我可以使用HeyGen的模板构建什么样的工作流程自动化视频？
HeyGen提供现成的模板来构建各种工作流程自动化视频，包括新员工入职教程或清晰的操作指南。这些模板使您能够快速创建符合您特定需求的工作流程视频。
HeyGen是否支持视频制作的AI自动化工作流程？
是的，HeyGen旨在与您现有的视频制作AI自动化工作流程集成。您可以无缝地将文本脚本转换为动态视频，使用AI虚拟形象和先进的从文本到视频功能，实现高效且可扩展的内容创建。
HeyGen如何作为生产力AI工具来创建工作流程视频？
HeyGen通过自动化工作流程视频创建的多个方面，成为强大的生产力AI工具。其从文本到视频生成和语音旁白功能显著减少了所需的时间和精力，使构建自动化工作流程变得更加容易。