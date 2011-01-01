使用AI为新客户制作欢迎视频
创建引人入胜的入门视频，提升用户体验和客户保留率，利用HeyGen易于使用的模板和场景。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的入门视频，针对在线会员服务的新订阅者。使用HeyGen的从脚本到视频功能传递引人入胜的信息，采用充满活力的视觉和欢快的音频风格，从一开始就促进强大的客户参与。
想象为首次购买者在电子商务平台上制作一个60秒的个性化欢迎视频。该视频应热情地迎接新客户，可能展示受欢迎的产品类别，配以温和的语音生成，保持柔和的视觉美感，让他们感到被重视。
开发一个45秒的教程视频，旨在指导新软件用户了解核心功能。视频应具有信息丰富的视觉风格，结合清晰的屏幕录制，并使用字幕/说明以确保可访问性，通过简化初始学习来支持长期客户保留。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
如何快速为新客户创建欢迎视频？
HeyGen简化了为新客户创建欢迎视频的过程，让您能够快速吸引他们。利用专业的视频模板和AI化身，无需大量编辑即可制作出精美的入门视频。
HeyGen能否帮助个性化客户入门视频以改善用户体验？
当然可以。HeyGen使您能够创建个性化视频，显著提升新客户的用户体验。利用AI化身和您的自定义品牌，提供独特而难忘的客户入门视频。
HeyGen的哪些功能提升了欢迎视频的效果？
HeyGen提供了强大的功能，如从脚本到视频、AI化身和语音生成，以制作引人入胜的欢迎视频。您还可以添加字幕和品牌控制，以确保您的信息清晰并与您的品牌保持一致，从而提高客户保留率。
为什么企业应该在欢迎邮件和入门中使用AI化身？
将AI化身集成到您的欢迎邮件中，使用HeyGen创建引人入胜的动画视频内容，吸引注意力。这种方法显著提高了客户参与度，并帮助新客户快速了解您的产品，改善整体用户体验。