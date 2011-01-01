使用AI为新客户制作欢迎视频

创建引人入胜的入门视频，提升用户体验和客户保留率，利用HeyGen易于使用的模板和场景。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的入门视频，针对在线会员服务的新订阅者。使用HeyGen的从脚本到视频功能传递引人入胜的信息，采用充满活力的视觉和欢快的音频风格，从一开始就促进强大的客户参与。
示例提示词2
想象为首次购买者在电子商务平台上制作一个60秒的个性化欢迎视频。该视频应热情地迎接新客户，可能展示受欢迎的产品类别，配以温和的语音生成，保持柔和的视觉美感，让他们感到被重视。
示例提示词3
开发一个45秒的教程视频，旨在指导新软件用户了解核心功能。视频应具有信息丰富的视觉风格，结合清晰的屏幕录制，并使用字幕/说明以确保可访问性，通过简化初始学习来支持长期客户保留。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何为新客户制作欢迎视频

制作引人入胜的欢迎视频，从第一天起就吸引新客户，建立强大的联系并提升他们的入门体验。

1
Step 1
创建您的视频脚本
开发一个针对新客户的引人入胜的信息，重点介绍关键优势和下一步，以确保顺利的入门。利用HeyGen的从脚本到视频功能实现高效制作。
2
Step 2
选择您的视觉效果和演讲者
从多样化的AI化身中选择，以代表您品牌的声音和个性，确保为您的新客户提供专业且引人入胜的演示者。
3
Step 3
添加自定义品牌
将您品牌的独特身份融入视频中。使用HeyGen的品牌控制应用您的标志、品牌颜色和字体，以保持一致的外观和感觉。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的欢迎视频并以所需的纵横比导出。准备好将其无缝集成到您的欢迎邮件或客户入门流程中，以提高客户参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的欢迎视频激励新客户

通过振奋人心且个性化的AI生成欢迎视频立即激励并与新客户建立联系。

常见问题

如何快速为新客户创建欢迎视频？

HeyGen简化了为新客户创建欢迎视频的过程，让您能够快速吸引他们。利用专业的视频模板和AI化身，无需大量编辑即可制作出精美的入门视频。

HeyGen能否帮助个性化客户入门视频以改善用户体验？

当然可以。HeyGen使您能够创建个性化视频，显著提升新客户的用户体验。利用AI化身和您的自定义品牌，提供独特而难忘的客户入门视频。

HeyGen的哪些功能提升了欢迎视频的效果？

HeyGen提供了强大的功能，如从脚本到视频、AI化身和语音生成，以制作引人入胜的欢迎视频。您还可以添加字幕和品牌控制，以确保您的信息清晰并与您的品牌保持一致，从而提高客户保留率。

为什么企业应该在欢迎邮件和入门中使用AI化身？

将AI化身集成到您的欢迎邮件中，使用HeyGen创建引人入胜的动画视频内容，吸引注意力。这种方法显著提高了客户参与度，并帮助新客户快速了解您的产品，改善整体用户体验。