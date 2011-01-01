制作一个能将观众转化为用户的UI演示视频
快速推出引人入胜的产品演示视频。我们的先进平台将您的脚本转化为动态视觉效果，使用无缝的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个动态的45秒视频，展示现有产品UI中的新发布功能，目标是现有用户和产品经理。这个引人入胜的片段应包含快速注释的屏幕捕获，突出新的“产品功能”，采用现代、活泼的视觉风格。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成介绍和解释部分，确保通过清晰的字幕/说明传达关键信息。
开发一个有用的30秒教学视频，面向技术支持人员和终端用户，展示快速解决常见UI问题的方法或有用的“制作UI演示视频”技巧。视觉方法应直接且信息丰富，或许可以结合一个友好的AI化身，引导观众完成步骤，确保清晰简洁。HeyGen的模板和场景可以为这个快速教程视频提供结构化的起点，提高制作效率。
制作一个精致的2分钟“产品演示视频”，提供整个UI工作流程的高层次概述，面向利益相关者和潜在投资者。演示应采用全面的故事叙述视觉风格，配以流畅的过渡和细腻的背景音乐，强调关键价值主张。利用HeyGen的媒体库/素材支持任何补充的b-roll镜头，并通过纵横比调整和导出确保专业交付，使其适合各种演示平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的产品演示视频的制作？
HeyGen提供了一个直观的平台，可以高效制作高质量的产品演示视频。利用AI化身和旁白生成，快速制作引人入胜的内容，有效展示您的产品功能。
HeyGen提供哪些技术功能用于编辑软件演示视频？
HeyGen包括一个强大的拖放编辑器，允许您无缝整合录制的素材和其他媒体到您的软件演示视频中。您可以轻松自定义场景、添加字幕，并精细调整在线视频制作的每个方面。
HeyGen能否自动为我的教程视频生成AI旁白和字幕？
当然可以。HeyGen直接从您的脚本中提供先进的AI旁白生成，确保您的教程视频具有专业音频。您还可以自动添加字幕/说明，以增强可访问性和参与度。
HeyGen提供哪些品牌控制来定制产品视频？
HeyGen为您提供广泛的品牌控制，包括整合您的标志、特定品牌颜色和使用专业视频模板的能力。这确保您的产品视频与公司的形象完美契合。