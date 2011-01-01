使用AI力量制作UGC风格广告视频
使用可定制的模板为营销活动生成引人入胜的AI视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为市场经理和电商品牌设计一个45秒的说服性视频，突出AI广告制作工具的高效性。该视频应采用专业且动态的视觉风格，配以现代动效图形和清晰自信的旁白。展示如何利用HeyGen的模板和场景快速加速创建有影响力的营销活动。
示例提示词2
制作一个60秒的感人推荐视频，面向SaaS公司和服务提供商，强调真实的客户故事。视觉风格应温暖可信，使用自然光和可关联的场景，配以对话式的音频风格。展示HeyGen的语音生成功能，使书面推荐变得生动且吸引人。
示例提示词3
为内容创作者和数字营销人员开发一个充满活力的30秒视频，展示如何从简单脚本生成AI视频。视觉风格应快速且充满活力，快速剪辑展示创意过渡，配以现代电子音乐。突出HeyGen的纵横比调整和导出功能，使创作者能够即时优化其内容以适应各种平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先为您的广告撰写一个引人入胜的脚本。利用从文本到视频的功能，将您的书面内容即时转化为动态的视频叙述。
2
Step 2
选择您的视觉效果
浏览并选择可定制的模板来设置基础。上传您自己的特定媒体，如手持产品镜头，以个性化您的场景。
3
Step 3
添加AI化身和语音
通过加入逼真的AI化身来增强您的视频，以传达您的信息。生成自然的语音，以确保您的广告清晰地与观众产生共鸣。
4
Step 4
导出您的UGC风格广告
审查您的创作，对纵横比或元素进行任何最终调整，然后导出您精心制作的UGC风格广告视频，准备为您的活动生成AI视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速制作UGC风格的广告视频？
HeyGen让您能够轻松创建引人注目的UGC风格广告视频。利用可定制的模板、AI化身和从脚本到视频的功能，为您的营销活动生成吸引人的内容。
我可以用HeyGen生成什么样的AI视频？
使用HeyGen，您可以为各种目的生成多样化的AI视频。轻松将您的脚本转化为视频，配以逼真的AI化身和真实的语音，非常适合推荐视频或产品展示。
HeyGen是否提供可定制的模板用于创意内容？
是的，HeyGen提供了大量可定制的模板，以帮助内容创作者高效地制作高影响力的营销活动。
我可以将品牌标识整合到HeyGen生成的AI视频中吗？
当然可以。HeyGen允许您无缝整合品牌控制，如标志和颜色到您的AI视频中。这确保了您的AI化身和整体视频内容始终反映您品牌的独特身份。