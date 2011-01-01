用AI在几分钟内制作教程视频
快速生成引人入胜的AI教程视频，利用动态的从脚本到视频的文本转换功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业培训师和人力资源部门开发一个90秒的教学视频，说明如何使用AI创建有效的新SOP视频文档。该视频需要信息丰富且结构化的视觉和音频风格，配以冷静权威的声音和关键屏幕文本高亮，利用HeyGen多样化的模板和场景以及精确的字幕/说明。
为科技爱好者和在线教育者制作一个2分钟的AI教程视频，以引人入胜和动态的方式解释高级概念。现代视觉美学，配以激励人心的背景音乐和作为专家指南的AI化身，应强调HeyGen广泛的媒体库/素材支持和灵活的纵横比调整及多平台导出功能。
创建一个45秒的宣传视频，针对营销专业人士，展示如何快速将现有内容转换为有影响力的AI培训视频。这个节奏快、简洁且充满活力的视频应包含品牌视觉和动态剪辑，利用HeyGen先进的语音生成和从脚本到视频的文本转换功能，以及全面的字幕/说明以实现最大覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI教程视频的制作？
HeyGen的生成式AI平台显著加快了使用AI制作教程视频的过程。您可以使用AI化身将脚本转换为专业视频，自动生成旁白，甚至生成AI驱动的脚本以高效创建内容。
HeyGen为视频文档和培训提供了哪些技术功能？
对于视频文档和AI培训视频，HeyGen提供了强大的功能，如自动字幕和说明、多语言支持和屏幕录制器。这些工具使得使用AI创建全面的SOP成为可能，确保清晰和可访问的沟通。
HeyGen能否帮助定制我的AI视频生成器输出以符合品牌？
当然可以，HeyGen的AI视频生成器提供了广泛的品牌控制，允许您加入自己的标志和品牌颜色。利用我们多样的模板和视频编辑工具，确保您的AI视频完美契合您的品牌形象。
HeyGen如何支持创建多样化的AI化身和内容？
HeyGen允许您从广泛的AI化身中进行选择，以增强您的教程视频。我们的平台还提供媒体库/素材支持和纵横比调整，以轻松多样化您的内容，所有这些都通过直观的AI视频编辑器进行管理。