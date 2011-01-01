快速制作引人入胜的培训视频
使用AI虚拟形象创建吸引人的员工入职和产品演示培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段面向潜在客户的2分钟产品演示视频，展示新软件更新的功能和优势。视觉风格应简洁现代，采用清晰的分步骤演示和自信有说服力的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，确保高质量、专业的音轨，吸引潜在用户并突出产品价值。
示例提示词2
制作一段重要的90秒合规培训视频，向所有员工解释新的数据隐私法规。视频需要严肃、信息丰富且专业的视觉风格，使用简单的图形传达复杂概念，并配以权威的声音。为简化内容创作，使用HeyGen的文本转视频功能，将准备好的法律文本转化为易于理解且有影响力的培训模块，供学习与发展团队使用。
示例提示词3
设计一段简洁的45秒技术操作视频，帮助团队成员学习新的内部软件功能。视觉方法应直接且以屏幕捕捉为主，配以平静、清晰的旁白，引导用户完成每一步。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保可访问性和清晰度，使观众能够轻松跟随并理解复杂的指令，在这次重要的技术培训中。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化制作引人入胜的培训视频的过程？
HeyGen的先进AI视频平台让您可以轻松地将脚本转化为专业的培训视频，使用AI虚拟形象和逼真的AI语音，大大缩短制作时间。
我可以使用HeyGen开发哪些类型的培训视频？
使用HeyGen，您可以制作各种培训视频，包括员工入职模块、产品演示和全面的说明视频，所有这些都利用我们多样化的培训视频模板，呈现专业外观。
HeyGen能否帮助定制培训视频以匹配我的品牌？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您使用公司的标志、颜色和媒体定制视频，确保所有培训视频完美契合您的品牌形象。
学习与发展团队如何从使用HeyGen进行视频制作中受益？
HeyGen使学习与发展团队能够高效制作高质量的培训视频，并轻松实施更新，促进组织内的知识共享，无需广泛的视频编辑专业知识或资源。