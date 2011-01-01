用AI在几分钟内制作预告片视频
快速制作电影预告片，并使用AI驱动的旁白生成添加引人入胜的旁白，获得专业效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的活力预告视频，面向小企业主，介绍全新的产品线，利用充满活力的音乐和引人注目的品牌图形。视频应采用现代、欢快的视觉风格，使用明亮的色彩和流畅的过渡，结合由HeyGen的字幕功能生成的清晰动画字幕，以便以易于忙碌企业家理解的格式突出产品的独特卖点和优势。
为有抱负的电影制片人制作一个60秒的“即将上映”视频，通过优雅、慢热的视觉叙事和激烈的管弦乐配乐为他们即将上映的短片营造戏剧性张力。预告片应展示令人惊叹的、具有冲击力的文字叠加和电影开场场景，暗示故事的深度而不透露太多，整个剧本通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松转化为视频片段，最终以强有力、令人难忘的标题揭示结束。
为在线课程创作者制作一个专业且引人入胜的30秒解释预告片，专注于清晰度和亲和力。此视频将采用简洁的美学设计、友好的旁白和清晰的视觉示例，可能利用HeyGen的AI虚拟人功能直接向潜在学生展示课程的优势和结构，确保一个高度精致且值得信赖的展示，能够引起寻求知识的观众的共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作电影预告片视频？
HeyGen是一个AI预告片视频制作工具，能够帮助用户制作引人入胜的电影预告片。利用我们多样的预告片模板、AI驱动的动态叙事工具和定制特效，制作出具有冲击力的动画字幕的吸引人视频。
HeyGen的AI虚拟人能否增强我视频中的创意叙事？
当然可以！HeyGen的AI虚拟人和演员能够让您的创意叙事栩栩如生，使您的视频独特且具有影响力。将它们与从文本到语音生成的真实旁白结合，创造出如用户生成内容广告或解释视频等动态内容，真正引起观众的共鸣。
是什么让HeyGen成为创意项目的高效AI视频编辑器？
HeyGen通过其直观的拖放编辑界面简化了您的创意视频制作，不需要专业技能。快速生成适用于所有社交媒体平台的惊艳高分辨率视频，节省宝贵时间，同时实现专业效果。
HeyGen如何支持品牌化和定制化以实现有影响力的创意内容？
HeyGen提供广泛的定制选项，确保您的创意内容完美契合您的品牌。轻松整合品牌图形，定制动画视频模板，并添加有影响力的文字叠加，支持多种纵横比，以便在各个渠道无缝分发。