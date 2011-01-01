如何制作提升转化率的TikTok广告视频

将您的脚本转化为高效的TikTok广告。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成病毒式传播的活动并增加销售。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为忙碌的市场经理创建一个精致的30秒视频广告，具有干净、专业的视觉效果和轻快、清晰的旁白。利用HeyGen丰富的模板和场景以及媒体库中的优质素材，高效制作高质量的TikTok广告而不浪费时间。
示例提示词2
为品牌营销人员开发一个引人入胜的45秒叙事广告，专注于清晰的故事进展，配以有冲击力的视觉效果和专业的旁白。使用HeyGen的从脚本到视频功能直接将您的脚本转化为视频，通过自动生成的字幕/说明提高覆盖面和转化率。
示例提示词3
设计一个视觉上引人注目的20秒TikTok广告，针对绩效营销人员，强调动态、产品为中心的视觉风格，配以现代音效。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，立即优化您的成功TikTok广告以适应各种平台，确保最大影响力。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作TikTok广告视频

使用HeyGen强大的AI视频创作工具快速制作高质量的TikTok视频广告，吸引注意力并推动参与。

1
Step 1
从脚本或模板创建您的广告
首先将您的广告脚本直接输入HeyGen，或从多种预设计的模板和场景中选择，以启动您的视频创作。
2
Step 2
选择您的视觉效果和品牌风格
通过选择合适的AI虚拟形象并应用品牌的视觉风格，使用自定义标志和颜色个性化您的广告，以保持一致的外观。
3
Step 3
添加引人入胜的音频和字幕
通过专业的旁白生成增强视频的影响力，并通过添加自动字幕/说明确保广泛的可访问性。
4
Step 4
导出并准备上传到TikTok广告管理器
利用纵横比调整和导出功能，最终确定您的广告以符合TikTok的规格，然后直接上传到TikTok广告管理器进行您的活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在广告中展示客户成功

将真实的客户成功故事转化为强大、引人入胜的AI视频，增强您TikTok广告的可信度。

常见问题

HeyGen如何简化制作有影响力的TikTok广告视频的过程？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和多样化的模板将您的脚本转化为动态视频，帮助您快速制作TikTok广告，使其高效且有效。

HeyGen为TikTok广告提供哪些视觉定制选项？

HeyGen提供广泛的视觉风格定制，允许您融入品牌的标志和颜色，设计出有影响力的TikTok广告。您还可以利用我们的优质素材库并调整尺寸以获得最佳的TikTok广告预览。

HeyGen能否帮助生成吸引人的旁白和脚本用于我的TikTok广告？

是的，HeyGen利用AI驱动的脚本和旁白生成功能，为您的TikTok广告创建引人注目的广告文案。我们的平台帮助您制作高质量的短视频广告，配有专业的语音元素和必要的字幕。

HeyGen如何加速成功TikTok广告的创建？

HeyGen作为一个直观的在线视频制作工具，提供多样的模板和AI虚拟形象，帮助您从现有脚本快速创建TikTok广告。这个加速过程帮助您设计出有影响力的TikTok广告并高效生成成功的TikTok广告。