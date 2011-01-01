使用AI制作推荐视频
快速捕捉真实的客户故事，制作专业的视频推荐。利用直观的模板和场景轻松编辑。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个45秒的动态视频，展示电商品牌如何利用视频推荐来建立社会证明。目标受众为服务提供商和在线零售商，采用现代且欢快的视觉风格，并配以吸引人的背景音乐。结合HeyGen的AI虚拟形象，令人信服且一致地呈现多样化的客户反馈。
为SaaS公司和产品经理制作一个60秒的信息视频，解释从真实客户反馈中创建的“爱墙”的好处。视觉风格应干净且精致，专注于清晰的解释和专业的语气。利用HeyGen的语音生成功能，讲述如何有效收集视频推荐并建立信任的关键见解。
设计一个30秒的创意宣传视频，面向营销机构和内容创作者，突出使用视频推荐软件的简便性。视频应视觉丰富且有冲击力，利用HeyGen的模板和场景快速组装出令人惊艳的视觉效果。强调可定制的模板如何简化收集强大客户故事的过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的视频推荐？
HeyGen通过将脚本转化为专业视频，利用先进的AI和可定制的视频模板，帮助您制作有影响力的视频推荐。这个简化的过程使企业能够轻松制作高质量的社会证明。
HeyGen提供哪些功能来定制客户视频推荐？
HeyGen提供强大的功能来定制客户视频推荐，包括多样化的视频模板、品牌标识和颜色控制以及自动字幕。作为视频编辑，您可以完全掌控，确保每个推荐都能反映您的品牌。
HeyGen的工具如何增强视频推荐的社会证明效果？
HeyGen通过提供专业的视频编辑功能，如清晰的字幕和适合社交媒体的多种纵横比，显著增强了您的视频推荐的影响力。这确保了您的社会证明在视觉上具有吸引力，并能有效地覆盖更广泛的受众。
是什么让HeyGen成为企业有效的视频推荐软件？
HeyGen因其创新的文本转语音和AI功能而脱颖而出，使您能够从简单的文本生成复杂的视频。这使得创建专业的客户视频推荐对任何企业来说都变得可访问且高效。