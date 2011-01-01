制作引发热潮和兴奋的预告视频

利用HeyGen强大的文本转视频功能，从脚本中制作引人注目的预告视频，营造期待和参与感。

示例提示词1
制作一个动态的45秒宣传视频，面向潜在的会议参与者和行业专业人士，展示即将到来的活动亮点。视觉风格应充满活力，快速转换和引人入胜的动态图形，配以欢快、激励人心的配乐。利用HeyGen的语音生成功能，提供专业且鼓舞人心的旁白，捕捉活动的精髓并鼓励注册。
示例提示词2
为一部新的网络剧开发一个引人入胜的60秒预告片，目标是活跃在社交媒体平台上的年轻观众。视觉和音频风格应具有电影感和情感共鸣，混合戏剧性的片段、悬疑的音乐和细腻的音效设计，创造沉浸式体验。结合HeyGen的AI虚拟形象介绍关键角色或神秘元素，引发好奇心。
示例提示词3
设计一个简洁的20秒解释视频，作为在线课程的预览，吸引有志学习者和寻求新技能的专业人士。视觉呈现应清晰且吸引人，带有引人入胜的信息图元素和清晰的文字叠加，而音频则配以平静、信息丰富的背景音乐和精准的旁白。通过使用HeyGen的模板和场景简化创作过程，呈现专业和精致的外观。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作预告视频

利用AI驱动的工具和直观的拖放编辑器，创建引人注目的预告视频，营造期待感并吸引您的观众。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
从多样的专业模板库中选择，设计引人注目的内容，或输入您的脚本，使用我们的文本转视频功能即时生成视频基础。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果
为您的场景填充动态视觉效果。使用媒体库/素材支持查找相关剪辑和图像，或上传您自己的素材，制作引人注目的视觉效果，暗示您的信息。
3
Step 3
通过旁白和文字进行优化
通过引人入胜的音频增强您的预告片。利用语音生成功能提供专业旁白，或无缝转换文本为语音。添加简洁而有力的屏幕文字，传达关键信息并营造期待感。
4
Step 4
导出并分享您的宣传视频
一旦您的预告视频完成，按您所需的格式和纵横比导出。将您的宣传视频内容分发到社交媒体平台，为您的产品或活动创造热潮和兴奋。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建鼓舞人心的预告内容

制作强大而激励人心的预告视频，激励观众并为您的信息或活动营造期待感。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作专业的预告视频？

HeyGen的AI驱动工具简化了引人注目的视觉效果的创建，并为您的内容营造期待感。我们的平台提供直观的功能和可定制的模板，让您轻松制作专业的预告视频。

HeyGen提供哪些功能来编辑预告视频？

作为一个多功能的视频编辑器，HeyGen提供拖放编辑器、AI文本转视频和文本转语音功能。您还可以利用我们丰富的素材库和预设计模板，提升您的宣传视频制作体验。

HeyGen真的能作为AI预告视频制作工具吗？

当然，HeyGen是一个强大的AI预告视频制作工具，利用AI驱动的工具简化创作过程。您可以使用AI虚拟形象，从脚本中转换文本为视频，并生成自然的语音旁白，制作引人注目的宣传视频。

HeyGen制作的预告视频有哪些最佳用途？

HeyGen帮助您快速创建引人注目的视觉效果，为产品发布预告片营造期待感。我们的平台提供模板和灵活的纵横比调整，非常适合为社交媒体及其他平台生成有影响力的内容。