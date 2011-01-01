轻松创建引人注目的特别优惠广告视频

通过引人入胜的视频广告提升您的营销活动。使用现成的模板和场景轻松创建您的特别优惠广告视频。

100/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对小企业主的45秒专业促销视频制作广告，突出“买一送一”软件订阅。该视频应具有精致、干净的美学风格，配以信息丰富的屏幕文字和舒缓的背景音乐，利用HeyGen的“AI化身”清晰简洁地呈现优惠，非常适合营销活动。
示例提示词2
制作一个简短且吸引人的15秒社交媒体广告，鼓励参加当地节日并享受独家早鸟票优惠。为活动爱好者和当地社区设计，视频应结合古怪的动画和令人难忘的广告歌，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”提供生动的视觉效果，轻松为各种平台创建视频广告。
示例提示词3
为有抱负的专业人士制作一个60秒的教育特别优惠广告视频，介绍折扣在线课程套餐。视频应采用清晰的解释风格，配以动画图形和权威的语气，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能轻松生成引人入胜的叙述，非常适合通过“语音生成”简化复杂信息的AI视频广告生成器。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作特别优惠广告视频

利用HeyGen的AI驱动工具、惊艳的模板和直观的编辑功能，轻松制作引人入胜的特别优惠视频广告。

1
Step 1
选择模板或输入脚本
首先从我们多样的专业“视频模板”集合中选择一个，专为促销而设计。或者，粘贴您的脚本，利用HeyGen强大的“从脚本到视频”功能即时生成初始场景。
2
Step 2
添加视觉效果和品牌元素
通过添加您的产品图片、视频和自定义文本来个性化您的广告。利用“品牌控制（标志、颜色）”确保您的特别优惠视频完美契合您的品牌形象，并包含明确的“行动号召”。
3
Step 3
生成语音和AI增强功能
使用“语音生成”以自然的声音赋予您的信息生命。整合“AI功能”，如动画文本或动态场景过渡，使您的“促销视频制作”脱颖而出。
4
Step 4
导出并分发您的视频
一旦您的特别优惠广告完成，轻松以各种格式和分辨率导出。利用“纵横比调整和导出”准备您的视频以适应不同平台，为您的“社交媒体”上的“营销活动”做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过成功故事建立信任

.

在您的广告中展示引人入胜的客户成功故事，以增强可信度并提升特别优惠的吸引力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化为我的营销活动创建视频广告的过程？

HeyGen是一款先进的AI视频广告生成器，可以轻松为您的营销活动创建引人入胜的视频广告。您可以使用AI化身和从文本到视频的功能，将脚本转化为吸引人的视频，从而节省大量时间和资源。

我可以使用哪些创意资产来定制HeyGen中的促销视频制作项目？

使用HeyGen的促销视频制作工具，您可以访问丰富的媒体库，包括多样的视频模板、素材视频和动画。您还可以通过品牌控制应用您的品牌颜色和标志，并添加音乐，以创建高度定制和引人入胜的内容。

HeyGen能否帮助我快速制作社交媒体的特别优惠广告视频？

当然可以，HeyGen使制作引人入胜的特别优惠广告视频变得简单，非常适合社交媒体。利用现成的视频模板和强大的行动号召功能，然后轻松下载并在所有平台上分享您的创作。

HeyGen是否提供对AI生成视频内容的创意控制工具？

是的，HeyGen通过其直观的拖放编辑器和强大的AI功能提供广泛的创意控制。您可以自定义每个细节，从添加字幕和语音到调整不同平台的纵横比，确保您的愿景得以实现。