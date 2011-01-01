轻松创建引人注目的特别优惠广告视频
通过引人入胜的视频广告提升您的营销活动。使用现成的模板和场景轻松创建您的特别优惠广告视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对小企业主的45秒专业促销视频制作广告，突出“买一送一”软件订阅。该视频应具有精致、干净的美学风格，配以信息丰富的屏幕文字和舒缓的背景音乐，利用HeyGen的“AI化身”清晰简洁地呈现优惠，非常适合营销活动。
制作一个简短且吸引人的15秒社交媒体广告，鼓励参加当地节日并享受独家早鸟票优惠。为活动爱好者和当地社区设计，视频应结合古怪的动画和令人难忘的广告歌，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”提供生动的视觉效果，轻松为各种平台创建视频广告。
为有抱负的专业人士制作一个60秒的教育特别优惠广告视频，介绍折扣在线课程套餐。视频应采用清晰的解释风格，配以动画图形和权威的语气，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能轻松生成引人入胜的叙述，非常适合通过“语音生成”简化复杂信息的AI视频广告生成器。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化为我的营销活动创建视频广告的过程？
HeyGen是一款先进的AI视频广告生成器，可以轻松为您的营销活动创建引人入胜的视频广告。您可以使用AI化身和从文本到视频的功能，将脚本转化为吸引人的视频，从而节省大量时间和资源。
我可以使用哪些创意资产来定制HeyGen中的促销视频制作项目？
使用HeyGen的促销视频制作工具，您可以访问丰富的媒体库，包括多样的视频模板、素材视频和动画。您还可以通过品牌控制应用您的品牌颜色和标志，并添加音乐，以创建高度定制和引人入胜的内容。
HeyGen能否帮助我快速制作社交媒体的特别优惠广告视频？
当然可以，HeyGen使制作引人入胜的特别优惠广告视频变得简单，非常适合社交媒体。利用现成的视频模板和强大的行动号召功能，然后轻松下载并在所有平台上分享您的创作。
HeyGen是否提供对AI生成视频内容的创意控制工具？
是的，HeyGen通过其直观的拖放编辑器和强大的AI功能提供广泛的创意控制。您可以自定义每个细节，从添加字幕和语音到调整不同平台的纵横比，确保您的愿景得以实现。