制作一个吸引并转化的软件演示视频
轻松创建专业的软件演示视频。利用HeyGen的模板和场景，以惊人的视觉吸引力展示您的产品。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的指导视频，为新用户提供项目管理软件的初始设置过程指导。采用信息丰富的逐步视觉方法，确保每个操作都清晰可见。通过自动生成的“字幕/说明”增强清晰度，并配以权威且简洁的AI配音，详细解释每一步。
创建一个45秒的动态产品演示视频，向现有客户宣布最新功能更新。视觉风格应现代且视觉吸引力强，使用动画叠加来突出新的UI元素及其功能。一个充满活力的“AI化身”将介绍更新，增添个性化元素，配以欢快的背景音乐和清晰的配音，以保持参与度和兴奋感。
制作一个全面的2分钟操作视频，为营销专家展示制作高质量品牌产品演示视频的简便性。视觉叙事应精致专业，贯穿平滑的过渡和自定义品牌元素。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将详细的脚本转化为一个有说服力且视觉丰富的最佳实践演示，确保信息一致且影响力强。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化制作专业产品演示视频的过程？
HeyGen提供了强大的屏幕和摄像头录制功能，让您快速捕捉高质量的软件演示视频。我们直观的编辑工具使您能够通过剪辑、过渡和叠加来完善您的录制，打造出精美的最终产品。
HeyGen提供了哪些AI功能来增强和个性化产品演示？
HeyGen利用AI生成逼真的配音，并自动为您的产品演示视频创建字幕，提高参与度。您还可以使用AI化身进行个性化设置，并应用自定义品牌元素，包括您的品牌标志和颜色，以保持一致性。
HeyGen是否支持软件演示视频的自定义品牌？
是的，HeyGen允许您轻松在软件演示视频中应用您的品牌套件颜色、标志和字体。这确保每个产品演示都与您的品牌形象和专业美学完美契合。
HeyGen如何确保产品演示的高分辨率输出和便捷分享？
HeyGen使您能够以1080p高清分辨率保存您的产品演示视频，并提供4K视频分辨率选项，确保卓越的清晰度。您还可以调整演示视频的大小以适应各种平台，并通过可跟踪链接高效分享或导出以进行更广泛的分发。