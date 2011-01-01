在线制作幻灯片视频只需几分钟
为您的照片和视频添加AI配音旁白和音乐，轻松将它们变成引人入胜的幻灯片。
示例提示词1
为一家时尚精品店开发一个简洁的30秒在线幻灯片广告，目标是注重时尚的年轻人。视觉风格需要现代、专业、干净，产品图片和短视频剪辑之间的过渡要锐利，配以充满活力的商业音乐。利用HeyGen的模板和场景，快速实现一个精致、高影响力的外观，提升参与度。
示例提示词2
制作一个引人入胜的45秒AI幻灯片视频，解释一个简单的DIY家庭修理，专为寻求快速提示的房主和DIY爱好者设计。视觉风格应清晰简洁，图文并茂，信息性文字覆盖和流畅过渡，引导观众逐步操作。通过HeyGen的字幕/说明功能确保关键指令和术语的可访问性和清晰度。
示例提示词3
创建一个动态的90秒幻灯片视频，汇集难忘的旅行冒险，适合与旅行爱好者或亲友分享。视频应具有动态、冒险的视觉风格，快速剪辑、电影效果，丰富的照片和视频来自多样的风景，配以激动人心的全球音乐和自然音效。通过整合HeyGen的媒体库/库存支持中的迷人视觉效果，轻松补充您的个人素材。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
如何使用HeyGen制作引人入胜的幻灯片视频？
HeyGen让您轻松制作引人入胜的幻灯片视频。利用我们的拖放编辑器，将您的照片和视频与专业模板结合，创造出令人惊叹的视觉故事。
HeyGen是否为我的幻灯片提供AI功能？
是的，HeyGen集成了先进的AI功能来增强您的幻灯片。您可以添加AI配音旁白，并从丰富的库存媒体库中选择，制作出真正动态的AI幻灯片视频。
在线幻灯片制作工具有哪些自定义选项？
HeyGen的在线幻灯片制作工具提供强大的自定义选项。轻松添加音乐，应用引人入胜的过渡和效果，并结合品牌控制，确保您的幻灯片反映出您独特的风格和信息。
我可以下载没有水印的完成幻灯片视频吗？
当然可以！HeyGen允许您下载没有任何水印的幻灯片视频成果。这确保了您的专业内容可以立即在社交媒体或其他平台上分享。