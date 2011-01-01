使用先进AI轻松制作短片视频

使用HeyGen创新的文本转视频功能，将您的创意脚本轻松转化为引人入胜的短片视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的教程，展示如何利用HeyGen的模板和场景快速制作引人入胜的内容。视频应采用轻快且动感的视觉风格，展示各种模板选项和快速过渡，并配以充满活力的配乐。利用HeyGen的媒体库/素材支持来增强视觉示例，激发创意使用平台进行后期制作。
示例提示词2
为软件用户创建一个简洁的45秒教学视频，讲解如何在项目中有效实施自定义字幕和影片片尾。视频应具有直接、易于跟随的视觉风格，使用屏幕录制并突出显示元素，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的冷静而精确的旁白。强调HeyGen的字幕/说明功能，以提高可访问性和专业性。
示例提示词3
开发一个2分钟的短片风格演示，面向市场营销专业人士，介绍一款新科技产品或服务，采用现代且简洁的视觉美学。叙述应引人入胜，利用复杂的视觉叙事和电影级音频背景。利用HeyGen的AI虚拟形象作为动态屏幕主持人，并展示适用于各种平台的纵横比调整和导出功能，旨在开发一个既信息丰富又视觉惊艳的概念。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作短片视频

将您的愿景转化为引人入胜的短片。我们的直观工具、AI功能和丰富的媒体库让您轻松制作出专业品质的视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先勾勒出您的故事并撰写脚本。我们的平台可以帮助将您的文本转化为视频，使初始创作过程无缝衔接。
2
Step 2
选择您的媒体
从丰富的媒体库中选择，包括素材视频，或上传您自己的片段，以构建短片的视觉基础。
3
Step 3
应用您的编辑
利用拖放编辑器安排场景，应用过渡效果，生成AI语音，并加入字幕或影片片尾，以获得精致的外观。
4
Step 4
导出您的影片
对短片满意后，轻松以所需的纵横比导出，准备与观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作宣传影片剪辑

快速生成引人入胜的视频剪辑和短片预告，非常适合社交媒体推广和扩大受众范围。

常见问题

HeyGen如何简化短片的视频制作过程？

HeyGen作为一个直观的AI电影制作工具，直接将您的脚本转化为专业的短片视频。其先进的文本转视频功能简化了整个创作过程，成为一个强大的视频编辑器，而无需复杂的传统工具。

HeyGen提供哪些技术功能来增强我的视频项目？

HeyGen提供了一个全面的媒体库，包含素材媒体和用户友好的拖放编辑器，以便高效的后期制作。您可以轻松添加过渡效果，自动生成字幕和影片片尾，并利用纵横比调整功能以获得最佳导出质量。

HeyGen能否为我的内容整合AI虚拟形象并生成逼真的AI语音？

是的，HeyGen利用尖端的AI虚拟形象来视觉化您的叙述，并提供先进的语音生成功能。这些逼真的AI语音确保任何视频项目的高质量音频，增强观众的参与度。

HeyGen是否支持品牌元素和模板以满足多样化的视频需求？

当然，HeyGen提供多种模板，帮助您快速为视频开发概念，无论是短片还是其他内容。它还包括强大的品牌控制功能，允许您通过标志和特定颜色自定义视频，以保持品牌一致性。