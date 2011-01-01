制作布道视频：轻松通过AI分享您的信息

将您的布道内容转化为引人入胜的社交媒体短片，自动添加字幕和说明文字，触及更多教会社区。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为刚接触AI的牧师和教会传播者创建一个45秒的教学视频，展示如何使用HeyGen的AI工具制作布道视频开场或简短的灵修视频。视觉风格应现代且吸引人，展示一个友好的AI化身传递信息，背景音乐积极向上。强调从脚本生成旁白的简单性，以快速制作引人入胜的内容。
示例提示词2
开发一个针对渴望扩大在线影响力的教会的动态30秒视频，展示从现有布道转录数据生成社交媒体短片的强大功能。采用快节奏的视觉风格，配以引人入胜的文字覆盖和相关媒体库/素材支持视觉效果，旁白清晰简洁。展示HeyGen的从脚本到视频的功能如何简化内容创建，以便快速分享。
示例提示词3
为经验丰富的教会媒体团队设计一个1.5分钟的解释性视频，重点优化布道内容以适应不同平台。视频应采用清晰的工作流程演示视觉风格，配以权威的声音，突出HeyGen的纵横比调整和导出功能如何轻松适应各种社交渠道的内容。展示各种模板和场景的实用性，以保持所有输出的一致品牌形象。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何制作布道视频

使用AI驱动的工具轻松将您的布道内容转化为引人入胜的社交媒体短视频。

1
Step 1
上传您的布道视频
首先，轻松将您的完整布道视频上传到平台。我们直观的界面支持多种文件格式，确保您顺利开始重新利用宝贵的布道内容。
2
Step 2
生成AI字幕
利用HeyGen强大的AI自动生成准确的字幕/说明文字。这一功能确保了可访问性，并使您的布道片段更具吸引力，适合社交媒体短片。
3
Step 3
自定义和编辑
利用编辑器来完善您的布道片段。添加品牌控制，如标志和颜色，结合媒体库资产，并应用模板，创建与您的观众产生共鸣的有影响力的短视频内容。
4
Step 4
导出至社交媒体
一旦您的布道视频完善后，以适合不同社交媒体平台的各种纵横比导出。您精心制作的内容现在已准备好分享，并触及更广泛的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发全面的布道系列和课程

系统地创建和分享广泛的布道系列或教育内容，扩大您的事工在全球的影响力。

常见问题

HeyGen如何帮助教会制作社交媒体布道片段？

HeyGen简化了从较长的布道视频创建引人入胜的短视频内容的过程。其编辑器允许您轻松剪辑布道片段，添加字幕，并优化它们以适应各种社交媒体平台，非常适合教会使用。

HeyGen提供了哪些AI工具来增强布道内容的创作？

HeyGen利用先进的AI工具进行各种技术增强，包括生成逼真的AI化身和自动创建准确的字幕或说明文字。这简化了将布道内容转化为动态社交内容的过程。

HeyGen能否高效地将现有布道内容转化为社交媒体短片？

当然可以，HeyGen旨在帮助您高效地将布道内容转化为动态社交媒体短片。您可以上传视频，利用模板，添加品牌控制，并调整不同平台的纵横比。

HeyGen如何支持布道视频的视觉定制和品牌化？

HeyGen在其编辑器中提供强大的品牌控制，允许您添加自定义标志，调整颜色，并利用各种模板和场景。这确保了您的布道视频在所有社交内容中保持一致、专业的外观。