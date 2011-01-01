轻松制作自助教程视频

通过AI虚拟人提升客户教育和用户满意度，实现动态且可扩展的视频内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个60秒的自助入门视频，专为复杂SaaS产品的新用户设计，通过互动演练指导他们完成初始设置。该视频应采用简洁、专业的视觉风格，配以平和的背景音乐，并利用HeyGen的AI虚拟人作为友好的向导，添加字幕以提高可访问性，确保流畅的用户体验。
示例提示词2
通过一个动态的30秒视频提升您的客户教育，面向寻求可扩展内容策略的营销团队和客户支持经理。视频应节奏快速，采用信息图表风格的视觉效果和激励性的配乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持和语音生成技术精心制作，以实现有力的传达。
示例提示词3
设计一个引人入胜的50秒应用内指南视频，展示新产品更新，专为专注于产品驱动增长的产品经理和UX设计师打造。该叙述应采用讲故事的视觉风格，极简美学和环境音乐，利用HeyGen的模板和场景快速创建，并通过纵横比调整和导出适应各种平台，促进有效的内容创作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作自助教程视频

通过清晰、引人入胜的自助视频教程赋能您的用户，减少支持查询并提升用户体验。轻松创建可扩展的客户教育。

1
Step 1
创建您的教程脚本
首先列出教程的关键信息。使用准备好的脚本，通过文本转视频功能自动生成视频内容，确保产品准确性和清晰的学习路径，促进高效的内容创作。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟人中选择一位来视觉引导您的观众。整合来自媒体库的相关素材，以增强清晰度和参与度，使用户体验直观且有影响力。
3
Step 3
应用品牌和增强功能
使用专用的品牌控制自定义视频，添加品牌标志和颜色。添加专业的语音解说和字幕，确保所有学习材料的可访问性和一致的客户教育。
4
Step 4
导出并分享您的教程
通过使用纵横比调整和导出选项优化您的教程以适应各种平台。导出完成的自助视频教程，准备嵌入您的知识库或客户培训平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建微教程和提示

快速为您的自助平台创建简洁、引人入胜的视频片段和微教程，提升可发现性和快速学习。

常见问题

HeyGen如何简化自助视频教程的创建以提升客户教育？

HeyGen通过将脚本转化为专业视频，结合AI虚拟人和动态语音解说，帮助您高效制作自助教程视频。这一功能加速了您的可扩展内容策略，确保一致且高质量的客户教育材料。

HeyGen提供哪些功能来开发互动演练并改善自助入门？

HeyGen提供可定制的模板和强大的品牌控制，设计引人入胜的互动演练以改善自助入门。轻松创建吸引人的应用内指南，提升用户体验，使产品采用变得无缝且直观。

HeyGen能否通过引人入胜的视觉内容提升客户培训平台？

当然可以。HeyGen通过AI虚拟人和文本转视频技术，快速制作高质量视频内容，大幅提升任何客户培训平台。添加多语言字幕和说明，确保您的知识库对所有用户都可访问且有效。

HeyGen如何简化多样化的应用内指南和知识库视频的制作？

HeyGen通过其直观的文本转视频功能和丰富的媒体库，简化了应用内指南和知识库视频的内容创作。轻松生成定制的视觉学习内容，包括各种纵横比和品牌元素，以支持全面的客户教育策略。