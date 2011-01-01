轻松使用AI制作安全视频
快速提升视频质量，并通过HeyGen直观的字幕/说明文字功能添加关键细节。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人入胜的90秒解释视频，面向安全专业人士，展示AI视频编辑器在安全视频分析中的高级功能。视觉风格应简洁且技术导向，由一个引人入胜的AI虚拟形象进行权威的旁白，并通过精确的字幕/说明文字突出关键功能的优势。
制作一个动态的45秒教学视频，专为企业安全团队量身定制，展示快速生成安全视频更新的效率。采用紧迫的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景，结合通过文本转视频生成的直接、清晰的旁白，展示重要安全信息的快速传达。
制作一个全面的2分钟培训视频，针对执法和调查单位，专注于法医分析的高级视频质量改进技术。视觉方法应细致且以证据为中心，配有通过HeyGen的旁白生成的精确、中立的旁白，强调在挑战性安全录像中实现关键稳定性和增强视觉细节的方法。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化监控视频编辑？
HeyGen通过提供直观的AI视频编辑器简化了监控视频编辑。您可以轻松提升视频质量，并对安全录像应用各种视频增强技术，以便更清晰地进行分析。
HeyGen能否帮助提升安全视频质量或添加关键信息？
当然可以。HeyGen通过其编辑工具显著提升视频质量。您还可以轻松在视频中添加日期和时间，并在安全视频中加入重要的文本或说明文字以突出关键信息。
HeyGen提供哪些AI工具用于编辑安全录像？
HeyGen作为一个先进的AI视频编辑器，提供了AI虚拟形象和文本转视频生成等功能，用于为您的安全录像创建解释性片段。这些工具有助于视频增强并使复杂信息更易于理解。
HeyGen如何支持安全视频的各种格式或最终输出？
HeyGen为您的安全视频提供灵活的输出选项，包括调整纵横比以适应各种平台或显示器。其强大的导出功能确保您的最终视频准备好用于预期用途。