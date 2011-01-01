轻松制作屏幕录制视频的专业技巧
为软件演示和教程制作引人入胜的屏幕录制视频，轻松添加AI生成的旁白以提高参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个2分钟的培训视频，讲解高级电子表格功能，专为企业培训师设计，用于培训新员工，采用引人入胜且信息丰富的视觉风格，配有屏幕文本，并通过HeyGen的文本转视频功能有效生成友好的旁白，实现快速内容创作。
开发一个60秒的视频，包含屏幕和摄像头录制，突出新功能发布，目标是产品经理，他们需要提供简明、问题解决导向的演示，具有精确的视觉提示和高效的语音，通过HeyGen的字幕/说明文字增强清晰度。
设计一个1分钟的屏幕录制视频，解释复杂的编码概念，面向在线课程创作者和教育工作者，他们需要教育性、节奏良好的视觉风格，配合专业的视觉辅助工具，整合HeyGen的AI虚拟形象，以引人入胜的方式呈现信息并澄清技术细节。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视频编辑和创作？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和文本转视频功能，使用户能够轻松创建专业视频。您可以轻松“剪辑和裁剪”片段，并通过其“AI增强视频工具”确保高质量输出。
我可以用HeyGen制作屏幕录制视频吗？
虽然HeyGen主要专注于AI生成视频，但它可以无缝集成到“屏幕和摄像头录制”等内容的后期制作中。您可以上传原始素材，并通过“AI生成的旁白”和自动“字幕”增强它，以制作专业的“软件演示”或“培训视频”。
HeyGen提供哪些AI增强视频工具？
HeyGen提供强大的“AI增强视频工具”，包括“AI虚拟形象”、“旁白生成”和“文本转视频”功能。这些功能简化了“脚本编写”和视频制作，确保最终产品适合“YouTube”等平台。
我如何用HeyGen自定义我的视频？
HeyGen提供广泛的“品牌控制”选项，如标志和颜色，以及可自定义的“模板和场景”。您还可以利用其“媒体库/素材支持”并调整“纵横比调整和导出”以完美定制您的“互动视频”内容。