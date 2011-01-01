如何轻松制作屏幕录制视频

录制您的屏幕和摄像头以制作清晰的教程和演示，然后使用HeyGen的AI虚拟人添加动态元素以达到最大效果。

104/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1分钟的培训视频，演示新的技术流程，面向IT支持人员，采用动态视觉风格，配有动画标注和轻快的指导性音频。利用HeyGen的字幕功能提高可访问性，并在屏幕录制视频中明确步骤。
示例提示词2
制作一个简洁的45秒内部更新视频，面向项目经理，通过录制屏幕和摄像头展示新的应用功能。视频应采用现代、吸引人的视觉风格和热情、清晰的音频传递，利用HeyGen的模板和场景快速构建内容。
示例提示词3
创建一个详细的2分钟故障排除指南，面向终端用户，解决常见软件问题，采用冷静、易于跟随的视觉风格和安抚、耐心的音频语调。利用HeyGen的媒体库/素材支持添加相关视觉辅助，确保系统音频捕捉清晰，为观众提供全面的指导。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作屏幕录制视频

学习如何轻松捕捉屏幕、音频和摄像头，以制作高质量的教程、演示或分享想法的视频。

1
Step 1
选择录制输入
选择要捕捉的内容：整个屏幕、特定窗口、摄像头，以及音频来源如麦克风或系统音频。这将设置您的屏幕和摄像头录制配置。
2
Step 2
录制您的内容
开始您的屏幕录制会话。浏览您的内容，演示操作并清晰地讲解，确保所有重要的视觉和声音都被准确捕捉。
3
Step 3
修剪和完善您的视频
录制完成后，使用基本的修剪工具去除停顿、错误或不必要的部分，使您的视频简洁且专业。
4
Step 4
导出最终视频
将您精心制作的录制保存为广泛兼容的格式，如MP4导出。您的视频现在可以分享、上传或通过高级编辑工具进一步增强。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作动态社交媒体内容

.

快速制作引人注目的视频和社交平台剪辑，利用AI简化内容创作，用于演示或公告。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助用户高效创建具有高级技术控制的视频？

HeyGen提供直观的视频编辑工具，包括可自定义的模板、品牌标识控制（如标志和颜色）以及灵活的纵横比调整。您可以轻松管理这些技术元素，以制作专业内容并确保MP4导出兼容性。

HeyGen能否帮助我创建包含AI虚拟人的视频以用于各种目的？

当然可以，HeyGen允许您将逼真的AI虚拟人无缝集成到讲解视频和培训视频中。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会生成虚拟人的表演和语音。

HeyGen提供哪些技术功能来编辑视频和优化内容？

HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕生成、多样的媒体库访问和灵活的MP4导出选项。这些功能使您能够精确编辑视频并优化其在任何平台上的表现。

HeyGen是否支持为我的视频项目生成语音和字幕？

是的，HeyGen在从您的脚本直接生成语音方面表现出色，提供多种声音和语言选择。它还会自动生成准确的字幕，确保您制作的视频既专业又易于访问。