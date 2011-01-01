制作提升转化率的促销广告视频
使用HeyGen的丰富模板和场景，轻松通过引人入胜的视频广告发展您的业务。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对数字营销人员和代理商的45秒“视频广告”宣传活动，展示如何通过创新的广告格式显著提高活动投资回报率。使用一个引人入胜的“AI化身”作为主持人，以自信的语气通过“语音生成”传递关键统计数据和优势。视觉美学应干净专业，结合信息图表，并在屏幕上清晰显示强烈的“行动号召”。
制作一个为产品经理和初创公司设计的60秒“产品宣传视频”，展示新科技产品的独特卖点。采用流畅现代的视觉风格，使用HeyGen的“媒体库/素材支持”提供高质量的背景视频，并通过“从脚本到视频”制作精致的叙述。音频应采用冷静权威的声音解释功能，配以优雅的背景音乐，强调用户如何有效地“定制您的品牌”信息。
生成一个为社交媒体影响者和内容创作者量身定制的15秒“促销广告视频”，专为Instagram等平台设计。视觉体验必须快速且视觉上引人注目，使用HeyGen的“纵横比调整和导出”优化移动观看，屏幕上加粗的“字幕/说明”即使在无声情况下也能吸引注意力。背景音乐应时尚且充满活力，鼓励即时参与和转化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的销售视频广告？
HeyGen通过其AI驱动的工具和丰富的模板简化了创建引人入胜的视频广告的过程。您可以轻松使用直观的拖放编辑器自定义视频，制作出色的促销广告视频，推动行动。
我可以在HeyGen视频广告中自定义我的品牌形象吗？
当然可以。HeyGen的视频广告制作工具允许您完全自定义品牌形象，从整合您的标志和颜色到添加动画文本甚至AI化身，确保您的视频广告反映出您独特的身份。
在HeyGen中我可以使用哪些创意素材来制作成功的视频广告？
HeyGen提供丰富的媒体库，包含素材剪辑和图片，并支持上传您自己的素材，以创建动态的用户生成内容视频广告。我们的AI驱动工具帮助您无缝整合这些元素，实现具有明确行动号召的成功视频广告。
HeyGen如何让视频广告的创建变得简单高效？
HeyGen是一个简单的视频广告制作工具，通过其拖放编辑器和现成模板简化了创意过程。您可以直接从文本快速生成短视频，使视频广告的创建对所有社交媒体广告平台来说既简单又高效。