制作机器人教程视频：轻松快速使用AI
提升您的机器人在线学习。通过从脚本到视频生成，制作精美的机器人编程视频教程和示例。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为制造工程师和自动化技术人员设计一个1.5分钟的教学视频，详细介绍如何在UR Studio中创建“拾取和放置程序”。视觉风格应专业，展示UR Studio界面的清晰屏幕录制，与同步的真实机器人动作相结合，并配以精确的信息性解说。使用HeyGen的“AI化身”以人性化的方式展示步骤，增强参与感。
开发一个面向高级机器人开发人员和安全官员的综合2分钟解释视频，说明关键的碰撞检测技术和在机器人工作单元中实施安全平面的过程。视觉呈现需要详细的3D模型和模拟场景，配以专家级的分析性解说。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能制作此教程，以确保技术准确性和信息流畅性。
为集成商和自动化专家制作一个1.5分钟的实用指南，展示各种末端执行器的有效集成和使用，并探索有用的UR Cap软件包。视频应采用动手演示的视觉风格，特写展示设备，配以引人入胜且实用的解说。通过添加HeyGen的“字幕/说明”，确保观众能够轻松跟随复杂的指令。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化机器人教程视频的制作？
HeyGen允许您使用AI化身和从脚本到视频的功能，将复杂的“机器人编程”概念转化为引人入胜的“视频教程”。这一简化流程使您能够高效地为在线学习观众“制作机器人教程视频”。
HeyGen能否帮助解释像Universal Robots这样的特定机器人编程概念？
是的，HeyGen能够清晰地解释详细的技术主题，例如在“UR Studio”中为“Universal Robots”编程。您可以轻松创建展示“编程示例”和复杂机器人工作单元设置的“视频教程”，并配以专业的AI化身和语音解说。
HeyGen提供哪些功能来展示机器人工作单元组件？
HeyGen支持将“3D模型”和图表等视觉效果集成到您的“视频教程”中，非常适合展示“机器人工作单元”组件，如“末端执行器”或通过动态场景和媒体解释高级主题如“碰撞检测”。
HeyGen如何支持机器人编程的高效在线学习内容？
HeyGen简化了高质量“在线学习”材料的创建过程，使您能够快速制作解释“模块和功能”或“拾取和放置程序”示例的视频。通过AI化身和从脚本到视频的功能，扩展您的技术“视频教程”既快速又专业。