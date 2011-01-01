制作清晰沟通的路线图视频
利用HeyGen的文本到视频功能，将您的战略计划转化为引人入胜的视觉路线图，确保利益相关者的清晰对齐。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
构思一个45秒的引人入胜的视觉路线图，面向投资者和执行董事会，概述长期战略计划，采用鼓舞人心和未来感的视觉美学。结合动态场景转换和电影音乐，使用权威的AI化身来有力地展示愿景。
为现有用户群和社交媒体粉丝制作一个30秒的生动视频，清晰传达新功能的推出。视频应具有吸引力、友好且节奏快，配以欢快的背景音乐，使用屏幕文本和HeyGen的字幕/说明以确保最大程度的可访问性和清晰沟通。
为跨职能团队和项目经理开发一个90秒的信息更新，提供全面的项目路线图以增强利益相关者的对齐。视觉风格应简洁且数据驱动，配以简洁的图形，使用从脚本到视频的文本生成来详细说明。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
