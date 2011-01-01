制作一个能转化的再营销广告视频
通过强大的视频广告提升转化率并重新吸引目标受众，使用AI从脚本轻松创建。
需要为电子商务企业和数字营销人员制作一个吸引人的45秒“再营销广告视频”，旨在“优化视频内容”以最大限度地重新吸引以前的访客。通过专业的AI虚拟形象呈现这段动态且充满活力的内容，配以欢快的背景音乐。HeyGen的AI虚拟形象将确保您的信息在屏幕上具有吸引力和一致性。
为高级营销人员和广告活动策略师制作一个全面的1分30秒教学视频，重点介绍在“Google Ads”中实施“转化跟踪”的技术细节以进行再营销。该视频需要干净、数据驱动的视觉风格，配有实用的屏幕文本覆盖和冷静、权威的旁白。利用HeyGen的字幕/字幕功能来增强复杂技术术语的可访问性和清晰度。
为展示启动“动态再营销”活动和提高“广告活动”效率的最佳实践，专为绩效营销人员和媒体购买者制作一个简洁的30秒视频。这个现代、简洁的视频应由直接面对镜头的AI虚拟形象传达强有力的行动号召。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种社交媒体平台上的无缝适应。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化高质量视频再营销广告的制作？
HeyGen通过使用AI虚拟形象、旁白和可定制的模板，将文本转化为专业的视频资产，从而简化了引人入胜的视频再营销广告的制作。这使得能够快速制作多样的广告格式，完美适合您在各种数字网络上的目标受众列表。
HeyGen提供哪些技术能力来优化视频再营销活动？
HeyGen通过提供多种纵横比调整选项和强大的品牌控制，帮助您制作技术上优化的视频资产，确保您的再营销广告视频适合多样的广告格式。这些功能帮助您为Google Ads和YouTube等平台定制内容，这对于有效的视频再营销活动和自定义受众参与至关重要。
我可以使用HeyGen为特定受众群体定制视频再营销广告吗？
当然可以，HeyGen通过允许您为不同的自定义受众或目标受众列表生成多样的视频资产，实现视频再营销广告的动态个性化。利用AI虚拟形象和灵活的文本到视频选项，创建基于特定观众事件数据或视频行为的独特信息。
HeyGen如何加速再营销活动的视频资产制作？
HeyGen通过即时将脚本转换为精美的视频资产，配以AI虚拟形象和专业旁白，大大加快了再营销活动的视频制作。这种快速的内容创建使营销人员能够快速迭代和部署多个再营销广告视频，优化活动表现和转化跟踪，而无需传统的视频制作时间表。