制作零售教程视频，立即提升您的销售

使用HeyGen的文本转视频功能，将脚本转换为专业的产品演示视频，提升销售和产品营销。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段专业的60秒讲解视频，旨在告知现有和潜在客户关于我们新会员计划的福利。视频应采用简洁、信息丰富的视觉风格，配以友好的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能来简化制作过程，并添加字幕以增强此重要营销视频的可访问性。
示例提示词2
制作一段吸引人的30秒零售教程视频，提供专为小企业主和店铺经理设计的快速库存管理技巧。视觉和音频风格应实用简洁，使用HeyGen的媒体库/素材支持中的动态视觉效果来有效说明关键点。此快速指南利用HeyGen的模板和场景，展示如何通过高效的库存管理显著提升销售并改善电商运营。
示例提示词3
想象一段45秒的用户友好型产品演示视频，面向首次使用我们自助结账终端的购物者。视觉呈现必须清晰且逐步进行，传达一种令人安心的语气，由HeyGen的AI虚拟形象无缝引导用户完成整个过程。确保最终导出通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化，以适应各种平台，使这成为一个真正有效的产品演示，提升客户体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作零售教程视频

轻松制作引人入胜的产品操作视频，利用HeyGen的直观工具提升客户理解和销售。

1
Step 1
创建您的脚本和大纲
首先起草您视频的内容。利用HeyGen的“文本转视频”功能轻松构建您的教程，确保信息清晰简明。
2
Step 2
选择您的视觉风格
从多样的“模板和场景”库中选择合适的背景。通过加入逼真的“AI虚拟形象”来动态展示您的产品信息，增强参与度。
3
Step 3
添加引人入胜的媒体和品牌元素
使用我们广泛的“媒体库/素材支持”整合产品镜头和相关视觉效果。应用您独特的“品牌控制（标志、颜色）”以确保您的零售视频与品牌形象一致。
4
Step 4
导出并分发您的视频
完成您的教程视频并导出，利用“纵横比调整和导出”功能适应各种平台，如社交媒体和YouTube。包括自动“字幕/说明”以最大化覆盖面和可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建高效的产品演示

快速制作高效的产品演示和讲解视频，以吸引零售客户并提升销售。

常见问题

HeyGen如何高效地帮助创建引人入胜的零售教程视频？

HeyGen的AI生成工具包可以快速将您的脚本转化为专业的零售教程视频，配有AI虚拟形象和旁白。这大大简化了视频营销和产品演示的过程，有助于提升销售。

HeyGen能否协助我的零售营销视频进行品牌化？

当然可以！HeyGen提供多种视频模板和强大的品牌控制功能，使您能够将标志和品牌色彩融入到讲解视频和产品演示中。这确保了在所有社交媒体和YouTube内容中的品牌一致性。

HeyGen提供哪些功能来制作产品操作视频？

使用HeyGen，您可以轻松地将基于文本的脚本转化为视频，配有AI虚拟形象和自动生成的字幕来制作操作视频和产品演示。该平台还提供媒体库，以增强您的零售视频内容，而无需复杂的视频编辑技能。

HeyGen如何优化零售视频以适应不同平台，如社交媒体或电商？

HeyGen支持纵横比调整和多种导出选项，确保您的零售视频完美适应社交媒体、YouTube或您的电商网站。这一功能有助于最大化您的视频营销覆盖范围，用于产品营销和演示。