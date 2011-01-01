制作发布视频：以影响力推出您的产品
快速设计引人注目的发布视频，使用可自定义的模板和场景，无需编辑技能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一位独立艺术家的新专辑制作一个45秒的艺术音乐视频预告，目标是忠实的音乐粉丝和追随者。利用HeyGen的媒体库/素材支持中的情感化、电影化视觉效果，配以空灵的声音设计和细腻的字幕/说明文字来揭示歌词或引言。
制作一个60秒的活力活动推广视频，为即将到来的虚拟会议吸引专业人士和潜在参与者。采用充满活力、专业的视觉风格，快速的过渡和激动人心的配乐，结合AI虚拟形象展示主要演讲者，并通过脚本转视频传达活动细节。
开发一个20秒的简洁解释视频，宣布重要的软件功能更新，目标是现有用户和B2B客户。保持简洁、信息丰富和现代的视觉美感，配以器乐背景音乐，利用HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能，在各个平台上展示更新。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我在产品发布视频创作过程中的体验？
HeyGen让您以无与伦比的效率制作发布视频或产品视频。我们的平台利用先进的AI功能和大量视频模板，简化了从概念到完成的整个视频创作流程。
使用HeyGen设计引人注目的预告视频的关键能力是什么？
使用HeyGen，制作有影响力的预告视频变得轻而易举。利用我们丰富的素材库、可自定义的元素，以及添加音乐和语音的选项，确保您的视频有效地吸引注意力并激发期待。
HeyGen是否提供将文本转化为引人入胜的视频内容的选项？
当然。HeyGen强大的文本转视频功能允许您将脚本转换为动态的视觉故事，非常适合解释视频甚至短片预告。结合AI虚拟形象和字幕，使您的内容栩栩如生。
我可以使用HeyGen轻松定制适合各种社交媒体平台的产品视频吗？
是的，HeyGen提供强大的定制功能，包括用户友好的拖放编辑器，以调整您的产品视频制作输出以适应任何平台。您可以调整品牌控制和纵横比，确保您的内容在所有社交媒体渠道上看起来完美。