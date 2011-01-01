制作发布说明视频：立即吸引您的客户
使用HeyGen强大的文本转视频功能，将您的新功能和错误修复转化为视觉上引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术用户和开发人员制作一个简洁的45秒视频，详细介绍最近的错误修复和产品界面的细微风格调整。该视频应保持专业和信息丰富的语气，配以平静的旁白，利用HeyGen的旁白生成功能清晰表达复杂的更新，并辅以字幕/说明以确保技术交流的可访问性和准确性。
为市场团队和潜在新客户制作一个吸引人的30秒视频，将发布说明转化为引人入胜的营销资产。视觉风格应友好且吸引人，结合HeyGen媒体库/库存支持中的生动表情符号和明亮色彩。此快速更新旨在吸引注意力并告知客户有关产品改进的信息，配以友好的声音以增强亲和力。
为所有利益相关者、外部用户和内部团队生成一个全面的90秒视频，提供真正视觉上引人入胜的发布说明，作为产品文档。视频应采用详细且富有表现力的视觉风格，充分利用截图和屏幕文字来解释更新。利用HeyGen的AI虚拟形象清晰呈现信息，并通过其纵横比调整和导出功能确保跨平台的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化发布说明视频的制作？
HeyGen通过使您能够从文本生成引人入胜的内容来简化发布说明视频的制作过程。利用AI虚拟形象和丰富的媒体快速制作专业的产品更新，突出新功能和风格调整。
HeyGen的发布说明有哪些视觉吸引力的特点？
HeyGen通过可定制的模板、品牌控制以及截图和表情符号的整合，使您能够制作视觉上引人入胜的发布说明。这确保了您的视频内容能够有效地向客户传达更新信息。
HeyGen能否帮助产品文档保持一致的品牌形象？
是的，HeyGen支持您的产品文档和营销资产的一致品牌形象。您可以应用您的标志和品牌颜色，以确保所有发布说明视频与公司的视觉识别保持一致。
HeyGen是否提供不同类型发布说明的模板？
HeyGen提供多种模板和场景，使您能够轻松制作适用于各种更新的发布说明视频，从新功能到错误修复。这些模板简化了高质量视频内容的制作过程。