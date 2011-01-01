制作彩排视频，创造持久回忆

轻松使用我们的直观模板和场景制作令人惊叹的彩排晚宴幻灯片，配上音乐和自定义过渡效果，为活动增添难忘的回忆。

111/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于可能错过主要活动的新娘派对、亲密朋友和大家庭成员，可以考虑制作一个充满活力的60秒彩排视频，捕捉到大日子前的能量和兴奋。以欢快庆祝的视觉和音频风格呈现，混合抓拍镜头和引人入胜的旁白段落，轻松使用HeyGen的语音生成功能添加个人风格。
示例提示词2
忙碌的活动策划者或希望在不费力的情况下获得专业效果的个人，可以通过使用HeyGen的直观视频模板来简化准备工作，制作一个精美的30秒幻灯片视频。采用现代、简洁和动态的视觉风格，配以器乐背景音乐，轻松整合你选择的媒体，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持来增强你的故事。
示例提示词3
邀请你的客人体验一个真正独特且引人入胜的展示，制作一个令人难忘的50秒彩排晚宴视频，非常适合希望超越传统格式的技术达人情侣。设想一个充满趣味和创新的视觉风格，带有动画元素和对话式音频语调，通过HeyGen的AI虚拟形象的动态能力来传达你的信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作彩排视频

使用HeyGen的直观工具轻松制作难忘的彩排晚宴视频或幻灯片，为你的特别日子创造珍贵的纪念品。

1
Step 1
选择你的视频模板
从多种专业设计的“视频模板”中选择一个，开始你的彩排晚宴视频。这为你提供了一个结构化的基础，节省时间和精力。
2
Step 2
上传你的照片和视频
轻松“上传”幸福情侣及其旅程的照片和视频。将你珍贵的回忆直接拖放到你选择的模板中，实现无缝整合。
3
Step 3
用音乐和过渡效果进行自定义
通过从我们的库中或使用你自己的“音乐”来个性化你的幻灯片。使用各种过渡效果增强流畅性，并使用直观的编辑工具添加文字覆盖。
4
Step 4
导出你的彩排视频
生成你完成的彩排晚宴视频的“高分辨率文件”。下载并与亲友分享，创造你特别活动的持久记忆。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

记录关系旅程

.

通过引人入胜的AI视频展示你独特的爱情故事或重要的生活事件，让你的彩排晚宴真正特别。

background image

常见问题

如何快速且有创意地使用HeyGen制作彩排视频？

HeyGen简化了制作引人入胜的彩排视频的过程，提供了多种可自定义的视频模板。你可以轻松上传照片和视频，添加音乐和过渡效果，在几分钟内制作个性化的幻灯片视频。

HeyGen提供哪些编辑工具来定制我的彩排晚宴幻灯片？

HeyGen提供直观的编辑工具，包括拖放界面，以定制你的彩排晚宴幻灯片。你可以排列照片、加入动画，并微调视频，以确保完美捕捉你的特别时刻。

我可以上传自己的照片和视频来制作婚礼幻灯片吗？

当然可以！HeyGen允许你轻松上传个人照片和视频，制作令人惊叹的婚礼幻灯片。完成后，你可以导出高分辨率文件，与家人和朋友分享。

HeyGen是否提供各种幻灯片类型的视频模板？

是的，HeyGen提供了多样化的专业视频模板库，适用于各种场合，包括彩排晚宴视频和一般幻灯片。这些模板为任何创意视频项目提供了绝佳的起点。